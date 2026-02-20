金多寶｜上畫一周變天地場　翁子光斥霸王排片︰說好的港片共贏呢

賀歲片《金多寶》，由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、蝦頭主演，於2月13日上映，截止昨日（19/2）剛好一星期，票房暫收約720萬，表現不過不失。不過昨晚，翁子光就排片狀況，在社交平台發文表示不滿︰「這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。」

《金多寶》以一家人中六合彩為題材，講述一家人經歷的變化。（《金多寶》劇照）

翁子光日前出席《金多寶》拜年活動，表示對電影回本問題沒太大憂慮。（陳順禎 攝）

翁子光在社交平台轉發一張截圖，圖中是一位觀眾表示今日（年初四）本想帶兩老去看《金多寶》，但發現百老匯嘉湖銀座全日只有兩場，分別是早上8點20分及凌晨12點40分，直呼院商要多給觀眾選擇。

翁子光在社交平台轉發一張截圖，圖中是一位觀眾表示今日（年初四）本想帶兩老去看《金多寶》，但發現百老匯嘉湖銀座全日只有兩場。（網頁截圖）

從翁子光分享的截圖看，觀塘百老匯戲院的情況亦懸殊。（網頁截圖）

翁子光就此發文表示︰「明白是打開門做生意的，但我們的入座率明明也不失禮啊。其實我們只希望穩守威脅不了票房冠軍的第二名。」對於全日得天地兩場，他反問︰「這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。」

他又細看由安樂發行，百老匯院線的《夜王》，同日可排到27場次，不禁再質問︰「說好的港片共贏呢？不是説請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？」翁子光明言《金多寶》才上映一星期，平均每天票房仍過百萬，真的值得這個待遇？記者細看百老匯的排片情況，的確比較懸殊，而為《金多寶》發行的MCL院線，場次就比較平均，但仍以《夜王》較多，購票情況亦比較理想。