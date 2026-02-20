夜王｜上畫四天票房破3000萬　Sammi帶全家撐場︰一齊笑一齊感動

由《毒舌大狀》億萬導演吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）主演、自年初一（17/2）正式上畫以來，截止今午1時累積票房已衝破3千萬，令劇組上下感到振奮，且破了多項紀錄，包括：香港史上賀歲電影開畫票房NO.1、香港史上賀歲電影單日票房NO.1、首日累積票房勁破1,100萬、刷新子華神開畫票房紀錄、開畫日900+場次破近十年賀歲片紀錄等。



《夜王》自年初一（17/2）正式上畫以來，截止今午1時累積票房已衝破3千萬。（《夜王》劇照）

《夜王》陸續於世界各地上映，票房成績刷新紀錄！電影於馬來西亞上畫 4天票房逼近 300 萬令吉；於美國及加拿大今日正式上映，橫掃北美 120+ 影廳，刷新香港賀歲電影在北美的開畫紀錄！英國、愛爾蘭、荷蘭等歐洲城市今日正式上映，英國多場優先場爆滿！

明天年初五東日團隊繼續四出謝票，感謝大家支持。導演吳煒倫表示：「好開心觀眾喜歡《夜王》。近日已經在網上見到好多觀眾寫低對部戲嘅評價同埋讚賞，真的感激不盡。希望大家睇得開心，再帶走一份勇氣同精神，馬年繼續為自己人生打拼，殺返上去！」

（葉志明 攝）

Sammi過年前馬不停蹄完成一連串宣傳後，趁新年假期跟家人一齊入戲院捧V姐（Sammi飾）場，笑住迎馬！在社交平台分享跟家姐，姊夫，弟弟入埸睇《夜王》，全場一齊笑，一齊感動，一齊緊張，一齊攞啲嘢返屋企。Sammi並稱：「由開拍到前陣子瘋狂式緊密宣傳工作，一切一切記憶猶在。一步一腳印。點滴在心頭。歡哥V姐跟東日的仝人（包括太子峰）衷心多謝每一位的入埸。這部電影是我們的共同結晶品。」

（網貢截圖）

（《夜王》劇照）

三度與子華合作的Fish也坦言很開心電影可以在短時間內得到佳績：「之前謝票的時候，感受到很多觀眾對這部戲的喜愛，甚至乎期待我們能夠拍續集，或原班人馬再創作一個新故事。其實《夜王》這部電影除了有笑有淚之外，還帶出香港人遇挫折會好堅毅求新求變的精神。我亦看見網上有不少人討論這部電影，可見大家對此片的關注，希望電影的佳績能夠為馬年帶出一個好念頭、好開始，再創佳績！」

（《夜王》劇照）

而戲中飾演奸角的小野得知票房不俗，讓他回想起當日拍攝這部電影時，在廠房裏無分晝夜的開工，台前幕後一鼓作氣完成這部電影的精神，令他感到一切辛苦有價。Mandy也開心的謂首次感受到電影票房的佳績，猶如自己攞獎一樣。至於Renci、Sumling、Hazel也深感興奮，且繼續投入角色，紛紛拍片感謝各位「老細」支持。

（《夜王》劇照）

《夜王》除了一班觀眾熟悉的演員之外，還有不少新面孔，片中一班EJ Girls包括：大馬女神黃潔琪（Miko Wong）、趙君瑜（Angelina）、王紫影（Shadow）、馮靖茵（Baby梓）、黎紀君（Christy）、周芷慧（Aggie）、余樂澄（Monique）、連花、庄嘉慧等，樣貌身材出眾，令人眼前一亮，十分養眼，當中飾演葵芳的舞台劇演員蔡蕙琪（Kay）更突圍而出，讓觀眾留下深刻印象，成為媒體追訪和網上搜尋新對象，尤其讚賞她面對子華神和阿卵兩位高手，也能從容面對，互相擦出火花！Kay得知大家對她讚賞也謙說：「我這一刻最想講就是多謝導演Jack、監製Ivy和宣傳團隊，沒有他們就沒有葵芳這個角色的出現。亦都好感恩這個角色成為我小小里程碑。電影有好票房，希望《夜王》繼續瘋狂刷新紀錄！」

（《夜王》劇照）

而阿卵坦言好開心《夜王》票房有好成績：「多謝咁多位觀眾嘅支持。希望大家睇得開心，又感受到電影背後嘅心意，路難行都有力量行落去。亦都希望大家都去支持同期上畫緊嘅香港電影，都係好有心，好有意思嘅電影。祝大家馬年馬到功成行大運。」此外，電影公司更發放一條最新的幕後花絮「東日裝備」，讓觀眾更加了解主創為這部電影一絲不苟的作各種不同準備，包括：造型、道具等，令大家更投入電影中。