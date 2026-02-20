夜王｜黃子華曬歡哥夜場三寶　親戚曾從事夜總會兒時獲贈一件行頭

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英與盧鎮業等主演，日前盛大上映後短短四日已突破3000萬元票房，極受香港觀眾歡迎！《夜王》劇組今日（20日）發放製作特輯花絮片段，黃子華、鄭秀文均上鏡分享關於夜總會及電影拍攝期間的有趣點滴。

《夜王》上映短短四日，票房已經突破3000萬！（《夜王》電影劇照）

黃子華曬夜場男士三寶 親戚曾從事夜總會 細個已獲贈一樣行頭

黃子華於《夜王》中飾演歡哥，作為夜場老手兼老闆當然要有行頭，黃子華於製作特輯中分享原來男士在夜場有三寶：「所謂男士有三寶包括香煙、手錶以及會發出『叮叮』聲的火機！」在戲中歡哥當然有齊以上行頭，角色造型身光頸靚！黃子華亦分享指，原來現實中亦有親戚曾經從事夜總會行業：「我都好記得我細個有屋企人，有啲都從事夜總會行業，曾經都送過一個『叮叮』嘅火機畀我！」似乎子華神在拍攝中手握「三寶」，亦勾起不少對夜總會昔日光輝歲月的回憶！

黃子華飾演的「歡哥」造型上有不少行頭。（《夜王》電影劇照）

黃子華在製作特輯中介紹夜場男人三寶。（滾動工作室IG影片截圖）

黃子華表示「三寶」包括香煙、手錶及「叮叮」火機。（滾動工作室IG影片截圖）

歡哥當然擁有一個叮叮火機。（滾動工作室IG影片截圖）

但原來黃子華細個都有親戚送過一個畀佢。（滾動工作室IG影片截圖）

鄭秀文親自改良造型 最在意兩項妝髮細節一絲不苟

鄭秀文飾演的V姐作為「東日夜總會」大老闆，氣派當然比子華神更厲害，一頭精緻波浪金髮與妝容簡直無懈可擊！鄭秀文於花絮中透露親自參與改良造型：「喺V姐嘅造型上，其實我自己都畀咗好多意見。我呢個角色非常貪靚，所以我每場戲都會裇到髮型一絲不苟！」

鄭秀文飾演的V姐氣派比歡哥更強。（《夜王》劇照）

鄭秀文表示有改良角色造型。（滾動工作室IG影片截圖）

髮型是鄭秀文非常重視的細節。（滾動工作室IG影片截圖）

在髮型以外，鄭秀文亦非常在乎另一項造型細節：「因為V姐好篤信命理，令佢繼續順風順水嘅兩粒痣，無論點都唔會『點』走佢。我希望喺外表塑造上幫到自己，令到當我企喺到嘅時候，就已經成為V姐！」原來V姐嘴角額角兩粒銷魂痣都有段故，觀眾又有沒有留意到？

V姐嘴角的銷魂痣，大家有沒有留意到？（《夜王》電影劇照）

鄭秀文對髮型與兩粒痣非常重視。（滾動工作室IG影片截圖）