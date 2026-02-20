2026賀歲檔票房｜《夜王》稱冠　整體表現比去年上升近53%

2026年電影賀歲檔期，隨三日公眾假期完結，第一階段結束。香港票房有限公司綜合今年港澳賀歲檔期，由除夕至年初三（即2月16日至2月19日）四天的電影票房，《夜王》以HK$26,735,075位列榜首，而《金多寶》就以HK$4,765,383排第二，不過最令人鼓舞是整個賀歲檔票房總收入，比往年上升近53%。

《夜王》於年廿九出戰，四日收$2,600萬，來到今日更破了$3000萬大關。（《夜王》劇照）

《金多寶》以一家人中六合彩為題材，講述一家人經歷的變化。（《金多寶》劇照）

香港票房有限公司，今日（20/2）綜合2026年港澳農曆新年賀歲檔期，由除夕至年初三（即2月16日至2月19日）四天的電影票房，中西票房總收入達HK$39,718,602，對比 2025年農曆新年同期收入HK$25,987,636，大幅上升52.84%。據香港票房有限公司分析，主要因為今年賀歲檔期戲碼強勁，加上市面人流暢旺，各行各業消費氣氛俱佳，票房有望繼續節節上升。而去年主打的兩部賀歲片分別是古天樂、梁詠琪、胡子彤主演的《臨時決鬥》以及蔡卓妍、張繼聰主演的《祥賭必贏》。

電影《鏢人︰風起大漠》集結三代動作巨星，號召力不俗。（《鏢人︰風起大漠》角色海報）

《尋秦記》新春期間加推Plus+多元宇宙版，四日收HK$2,111,335，以上映個多月的電影計，耐力十足。（《尋秦記》電影劇照）

至於今年農曆新年賀歲檔期的三甲，分別是《夜王》，上映四天錄得HK$26,735,075，第二是上映剛剛一星期的《金多寶》，收HK$4,765,383。第三位是內地電影，《鏢人︰風起大漠》收HK$2,586,917。而第四位就有《尋秦記》Plus+多元宇宙版，四日收HK$2,111,335，以上映個多月的電影計，耐力十足。