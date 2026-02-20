反斗奇兵5︱彼思動畫40周年　胡迪巴斯光年翠絲升級大戰科技產品

集好玩、爆笑、懷緬於一身，一齊陪住你最愛嘅玩具們又喊又笑，迎戰史上最大危機！迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall．E)、《海底奇兵》（Finding Nemo）金像導演安德魯史坦頓（Andrew Stanton）執導。彼思創作總監彼德托達（Pete Docter）早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯（Tom Hanks）、添亞倫（Tin Allen），及鍾古錫（Joan Cusack）也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩（Conan O'Brien）聲演。

《反斗奇兵》系列一眾玩具角色於《反斗奇兵5》回歸！（《反斗奇兵5》預告截圖）

胡迪因為玩具面對科技新產品強敵而回歸！（《反斗奇兵5》預告截圖）

一眾玩具角色一同爭取莉莉的芳心！（《反斗奇兵5》預告截圖）

莉莉收到一部平板電腦做禮物。（《反斗奇兵5》預告截圖）

莉莉平板功能繁多，對小朋友吸引力極大！（《反斗奇兵5》預告截圖）

莉莉馬上迷上平板電腦。（《反斗奇兵5》預告截圖）

玩具們再次面對被遺棄的危機。（《反斗奇兵5》預告截圖）

大家最愛嘅玩具朋友返嚟喇！最新預告一出即震撼全網 - 小叉竟然同女朋友結婚？跟玩具們久別重逢的胡迪出現中年危機？更有成隊巴斯光年列陣出征，究竟搞乜呢？今次一班玩具朋友將會面對史上最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」（Lily Pad）如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！可以想像，《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！正如彼德託達所言：「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」，《反斗奇兵5》絕對會是2026年最令人期待的暑假重頭戲！

胡迪回歸莉莉一家。（《反斗奇兵5》預告截圖）

巴斯光年與胡迪再次見面。（《反斗奇兵5》預告截圖）

巴斯光年與胡迪重逢，場面相當感動。（《反斗奇兵5》預告截圖）

胡迪巴斯光年與平板電腦談判。（《反斗奇兵5》預告截圖）

平板電腦原來相當霸道兇惡，令一眾玩具談判失敗！（《反斗奇兵5》預告截圖）

《反斗奇兵5》故事大綱

2026年最令人期待的暑假重頭戲！全球累積票房狂收近30億美元，彼思史上最賣座動畫系列《反斗奇兵》升級回歸！大家最熟悉的玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲，將聯同新舊玩具對抗全新強敵，誓要與現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品決一死戰！迪士尼與彼思《反斗奇兵5》由《海底奇兵》金像導演安德魯史坦頓執導，將於2026年6月18日大銀幕上映。