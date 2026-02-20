2026內地賀歲票房年初二驚現崩塌　力守每日億元難捱至三月初

2026年中國賀歲黃金檔期一共有六部電影同步大年初一（17日）上映，包括由沈騰主演的超賣座系列續集《飛馳人生3》、由張藝謀執導的諜戰片《驚蟄無聲》、由李連杰、吳京及謝霆鋒合演的武俠片《鏢人：風起大漠》、成龍動作喜劇續作《熊貓計劃之部落奇遇記》、《星河入夢》以及合家歡動畫《熊出沒．年年有熊》，全數均為國產電影。內地賀歲檔期開展前，據票房網站貓眼預測，六部電影總票房約為93億7200萬元人民幣，然而及至今日年初四，至關重要的首三天票房卻遠遜預期，情況引起觀眾網民關注。

《飛馳人生3》為2026賀歲檔國產猛片，最備受觀眾期待。（《飛馳人生3》電影海報）

內地賀歲檔年初二驚現崩塌 僅《鏢人：風起大漠》微升數百萬元

大年初一賀歲開鑼後，《飛馳人生3》挾前作賣座口碑，先拔頭籌斬獲6億4100萬元票房，首日破億作品亦包括《驚蟄無聲》、《熊出沒．年年有熊》及《鏢人：風起大漠》共四部作品。然而據內媒《網易新聞》報道，踏入年初二票房竟已驚現崩塌形勢，《飛馳人生3》票房飛瀉7000萬元，《驚蟄無聲》及《熊出沒．年年有熊》亦分別下跌3000萬元，僅有《鏢人：風起大漠》較預期微升數百萬元，僅力守每日億元票房關口。

年初二僅有《鏢人：風起大漠》票房略見上升趨勢。（《鏢人：風起大漠》微博影片截圖）

《熊出沒．年年有熊》雖然首日破億，但亦於年初二出現下滑趨勢。（《熊出沒．年年有熊》電影劇照）

觀眾用腳投票選擇其他娛樂 每日億元票房難捱至正月十五

內地網民對賀歲檔期票房感到意外，內媒則分析指觀眾「用腳投票」，選擇電影以外其他娛樂形式，不但反映整體經濟下滑情況，亦是觀眾對2025年電影業期望落空的回應。截至今日（20日）年初四晚間，內地賀歲檔期總票房僅有36億3600萬元，距離預期尚有57億4600萬元，據目前《飛馳人生3》每日維持約4億元票房，其餘三部較受歡迎電影力守每日億元關口情況計算，若能保持目前票房水平，維持至正月十五（3月3日）才能交出合符預算的最終成績表，但假期過後勢將進一步下跌，估計每日億元市況難以捱至三月初。