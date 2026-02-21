專訪｜Chris Collins來港習詠春入行　演《尋秦記》獲古天樂禮待

香港穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名等主演，早前已累積超過9300萬元票房，大受香港觀眾歡迎！在電影版出現一眾新角色中，由混血武打男演員Chris Collins飾演的僱傭兵團成員Tim，作為身處古裝世界的外國人當然極為亮眼，其粗獷彪悍「軍佬」形象亦因此深入民心。早前Chris Collins接受《香港01》專訪，分享《尋秦記》製作點滴外，亦回顧年少來港修習詠春拳經過，意外加入電影圈及參演多部港產動作電影的源起，並因此結交袁和平與古天樂等叱咤影壇人物的緣份。



Chris Collins接受《香港01》專訪，分享《尋秦記》拍攝以及回顧入行經歷。（葉志明 攝）

Chris Collins於《尋秦記》裡飾演僱傭兵Tim，粗獷彪悍的「軍佬」形象深入民心。（《尋秦記》電影劇照）

5歲學習拳擊摔跤防身 後悔輕言放棄學業、美式足球入伍從軍

Chris Collins鮮為人知原來有個中文叫高戰，成長於美國俄亥俄州一個小城鎮，祖父與父親均為軍人，曾分別於空軍及海軍服役，並參與韓戰及越戰；高戰母親則為香港人、成長於南丫島，七十年代移民至美國，因此高戰雖然外型看似外國人，但實為美中混血兒，更與香港淵源極深。高戰精通詠春、巴西柔術等多元武藝，於上環開設「高戰道」道館授徒，受訪時透露自小熱愛運動，在父親訓誨下早於5歲便學習拳擊與摔跤防身，亦因為擅長美式足球而取得修讀大學的獎學金：「其實我並不喜歡打美式足球，我只是擅長而已。直到我忍無可忍之下，便放棄成為職業足球員的路向，決定跟隨父輩入伍參軍。」他坦言回想年少時輕言放棄、未懂堅持堅忍的道理：「我後悔沒有專心讀書，無論美式足球或棒球，都未有專注堅持做到最好，所以我左臂有一個『忍』字紋身，時刻提醒我要忍耐堅持。」

高戰原來是美中混血兒，母親為香港人、成長於南丫島。（葉志明 攝）

高戰早於5歲便接觸拳擊及摔跤，用以強身健體及防身。（葉志明 攝）

高戰於上環設立Chris Collins Academy，開館授徒教授詠春及巴西柔術。（葉志明 攝）

高戰以左臂「忍」字紋身提醒自己時刻忍耐堅持。（葉志明 攝）

受公園詠春老人啟蒙 走遍全港二十多間詠春拳館終拜師葉問徒弟

高戰成為海軍陸戰隊軍人後，在軍校受訓進一步接觸武打搏擊，對武術投入程度勝過一切。高戰亦於從軍期間意外對詠春啟蒙：「隨軍團駐紥於二十九棕櫚村海軍陸戰隊基地時，我留意到鄰近公園裡常有一位華人老者在打功夫，當時我不懂分辨門派，於是便上前攀談。當我得知老者原來在練詠春時，我便希望請教幾招，發覺老人家雖然已年過七旬，但身手依然非常敏捷、發招迅速，令我對詠春產生好奇心。」高戰憶述指，老者表示自己沒有資格授徒，於是請高戰到香港詠春拳館拜師：「我在香港走遍詠春拳館叩門，數目超過二十間！直到找到梁挺師父，便決定拜師學藝。」高戰隨葉問徒弟梁挺修習詠春，憑天份與努力在短短三年半後滿師，獲得師傅資格開館授徒，相比需修習長達十年才滿師的同門極其快捷。

高戰曾於美國海軍陸戰隊服役。（Facebook @SifuChrisCollins）

高戰來港叩門拜師，走遍二十多間詠春拳館，最後拜師葉問徒弟梁挺門下。（葉志明 攝）

高戰修習詠春三年半便滿師，被師父授以師傅資格。（葉志明 攝）

高戰與徒弟示範詠春黐手。（葉志明 攝）

高戰與徒弟示範詠春過招。（葉志明 攝）

曾任灣仔夜店睇場 賺外快做臨記意外被陳木勝賞識

香港觀眾對高戰的銀幕第一印象，或許來自陳木勝名作《掃毒》，然而早於九十年代末，高戰已參演另一部陳木勝較初期名作《特警新人類》。高戰談到入行契機時，笑言加入電影圈純屬意外：「我當時在灣仔夜店擔任門衞（俗稱睇場），不少同事會兼任『茄喱啡』，於是邀請我賺些許外快。《特警新人類》由李忠志擔任動作指導，我在其中一場戲裡飾演保鑣，被槍手槍殺。當時陳木勝見我中槍反應逼真，欣賞我的表現，一度邀請我繼續隨劇組拍攝更多電影，但我考慮過後決定拒絕。」高戰解釋指，當年自己一心為詠春而來香港，希望把握每串光陰修練，而非耗用於片場漫長地等待。

高戰於《特警新人類》擔任臨記，被受陳木勝賞識。（IG@chriscollinsaction）

《葉問4》促成與「師公」葉問交手 到唐人街踢館原來不諳空手道

踏入千禧年代，高戰一度重返美國服役，最終完成兵役後，約於2008年舉家遷來香港定居，並在上環開館授徒。李忠志於籌備《掃毒》期間，留意到高戰於YouTube分享格鬥片段，特意到上環邀請高戰參與製作，負責指導戰術及槍械運用部分，高戰亦因此成為演員。此後高戰獲得更多幕前演出機會，其中以《葉問4》到唐人街踢館的空手道高手Colin Frater最為觀眾熟悉。

高戰約於2008年舉家遷來香港定居。（葉志明 攝）

高戰一直於上環開館授徒。（葉志明 攝）

高戰一直活躍於Youtube拍攝詠春、巴西柔術訓練影片，擁有超過10萬位追踪者。（葉志明 攝）

高戰作為葉問徒孫，在大銀幕促成與「師公」交手，成為生涯難忘時刻：「那個場景相當魔幻！同時亦相當怪異！」高戰笑言自己不諳空手道，因此該武打橋段其實有不少破綻：「當葉偉信導演請我演出時，我以為得到在銀幕上打詠春的機會，誰知竟要演繹我一竅不通的空手道！幸好我相當擅長腿功，因此對打橋段多半倚賴踢腿動作。」

高戰對《葉問4》的演出非常深刻。（葉志明 攝）

高戰於《葉問4》裡飾演到唐人街踢館的空手道高手。（《葉問4》電影劇照）

高戰作為葉問徒孫，於電影中與「師公」交手。（《葉問4》電影劇照）

《葉問4》對戰一幕成為高戰從影生涯深刻回憶之一。（《葉問4》電影劇照）

與葉問過招變詠春鬥詠春 一度令甄子丹受傷：手臂擋格腫痛要套護墊

高戰憶述《葉問4》拍攝期間，與甄子丹交手不時激發出詠春基因，成為相當有趣的畫面：「我們過招期間，在自然反應下變成詠春招式，連袁和平亦忍不住喊停，說我們變成詠春鬥詠春！回想起來相當好笑，但也甚為尷尬！」不過能夠與甄子丹交手，高戰亦表示機會難得，但拍攝期間卻因為體格差異，一度令甄子丹受傷：「我的前臂一向以堅硬如鐵鑄聞名，所以我們互相以手臂擋格交擊時，令他受傷腫痛、要套上護墊才能繼續拍攝。」拍攝期間，高戰同時見識到甄子丹在鏡頭前的氣勢：「他在精神層面上，將情緒、情感注入對戰之中，完全佔據鏡頭與場景，更鼓勵我嘗試盡力從他身上搶佔氣勢！」直言感激甄子丹為他上了寶貴一課，進深對戲劇、演繹角色的理解。

高戰的前臂非常強壯發達。（葉志明 攝）

詠春已植根於高戰的基因中，示範詠春小念頭套路時，沉穩而自信。（葉志明 攝）

高戰要飾演空手道高手，但現實中不諳空手道。（《葉問4》電影劇照）

高戰笑言對打激發詠春基因，變成詠春鬥詠春！（《葉問4》電影劇照）

高戰亦因為前臂異常強壯，令甄子丹在拍攝時受傷。（《葉問4》電影劇照）

外國人演古裝片格格不入 身處《尋秦記》片場荒誕感逗趣

高戰於上映中的《尋秦記》電影版，飾演苗僑偉麾下的外籍僱傭兵Tim，成為古裝劇情場景唯一西方臉孔，他笑言情景相當奇異：「作為一部古裝片，我身處拍攝現場發現周遭均為古人，而我是唯一一位白人或外國人，格格不入的感覺荒誕之餘非常逗趣！」《尋秦記》成為高戰與古天樂繼《殺破狼．貪狼》後再次合作的機會，直言古天樂不僅為一位演員，即使忙於處理拍攝、劇本期間，亦抽空照顧每一位演員：「有一次全體劇組共晉晚餐，我因為翌日拍攝而提前離開，他特意放下手上工作，上前陪我乘搭電梯，更與我握手、感謝我參演，期待明天清晨一同演出！」稱讚古天樂在肩負香港電影業半壁江山同時，貼心關顧、重視每一位演員，流露的真誠格外難得。

高戰參演《尋秦記》時，成為古裝片場裡唯一的外國人演員面孔。（Facebook @SifuChrisCollins）