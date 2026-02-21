雙囍專訪｜劉冠廷怕羞仔靠余香凝破冰　「第一次見面便拍結婚照」

台灣賀歲電影《雙囍》，由導演許承傑執導，劉冠廷、余香凝（Jennifer）主演，電影將於2月26日香港上映賀歲第二檔。早前，《香港01》獲邀到台北，直擊宣傳活動更訪問一眾演員。在戲中飾演新婚夫妻的劉冠廷與余香凝，當下言談甚歡冇隔膜，但原來第一次見面時，二人試完造型，便立即要影戲中的結婚相，劉冠廷顯得相當怕羞內歛，處處不太自然，這刻「E人」底的Jennifer便發揮作用，出手順利破冰。



劉冠廷余香凝第一次見面不單試戲服，還要拍戲中的結婚照。（許育民 攝）

劉冠廷影結婚相怕羞 余香凝主動撓手拉近距離

兩位第一次合作，鏡頭前要演一對新婚夫妻，開拍前又要怎樣培養感情，才令這份情不流於表面。余香凝︰「一開始試造型、圍讀都有見面，有互相認識，而第一次見面不單試戲服，還要拍戲中的結婚照，拍攝時是有點尷尬，因為他好怕羞，於是由我來做主動，撓他的手，輕輕碰他的臉，開始拉近大家距離。」

劉冠廷都坦言多謝Jennifer的主動︰「當天我是有點緊張，直至導演帶我跟余香凝，還有9m88、蔡凡熙去玩密室逃脫，在一個黑暗恐懼的環境，會盡情展現自己的個性，然後我發覺，大家跟戲中角色性格頗相符的，導演選角好準確，大家的默契就在這刻培養出來。」至於對這位「太太」，也有將跟老婆的經歷投射下去。「剛好戲中余香凝角色是懷有身孕，而我太太亦剛剛生了小孩，這讓我很大的投入感。」

《雙囍》中，一天內要舉行兩場婚禮，還因為兩位家長已離婚不能碰面，要左暪右瞞做一場大龍鳳，可以想像當中會發生幾多問題、幾多驚險場面。（《雙囍》劇照）

劉冠廷、余香凝及田啟文，早前到台北宣傳《雙囍》，沿途向民眾大派利是及遊戲卡。（許育民 攝）

沿途有不少市民向余香凝索取簽名。（許育民 攝）

余香凝陀Ｂ搞婚禮 為角色添真實感覺

《雙囍》中，一天內要舉行兩場婚禮，還因為兩位家長已離婚不能碰面，要左暪右瞞做一場大龍鳳，可以想像當中會發生幾多問題、幾多驚險場面。劉冠廷本人結婚時未有舉行婚禮，相對輕鬆。偏偏余香凝就跟角色設定相若︰「我爸爸媽媽都是分開的，雖然當日兩位都有來，但我都會有少少擔心，看看兩位有甚麼互動，有沒有交談，到要合照時，我都有戰戰兢兢，不知兩位會有甚麼反應。所以導演跟我說這個故事時，我都好明白男主角的處境，亦好喜歡當中帶出的訊息，最緊要自組的新家庭好好地，不要被上一代影響。」而余香凝又將自己的經歷加入角色當中︰「我結婚當日都是有了身孕，所以好明白孕婦比較易累，於是跟導演講加少少孕婦疲累，打呵欠的情節，令角色更有說服力。」

余香凝表示造型時，要拍戲中的結婚照。「因為冠廷好怕羞，於是由我來做主動，撓他的手，輕輕碰他的臉，開始拉近大家距離。」（許育民 攝）

到今次宣傳見面，大家都很有默契，確有種情侶感覺。（許育民 攝）

余香凝港女性格非壞事 「陪老公經歷所有難關」

導演將故事設定做香港女仔嫁在台灣，其中一個原因是要帶出文化差異，而選擇余香凝飾演，基於導演曾在港生活，亦有看過《緣路山旮旯》，深受戲中的咩姐（余香凝 飾）吸引。「導演睇到咩姐的演出，覺得香港女仔就是有一種直接、爽朗的感覺，所以我在演出時都加入少少這種特質，要黑面時都會忍唔住黑面，但內裡還是有愛有義氣，想陪老公一起去經歷所有難關。」劉冠廷也認同香港女生是比較直接，多一點自我。

余香凝︰「香港女仔就是有一種直接、爽朗的感覺，所以我在演出時都加入少少這種特質。」（許育民 攝）

導演選擇余香凝飾演，基於導演曾在港生活，亦有看過《緣路山旮旯》，深受戲中的咩姐（余香凝 飾）吸引。（《緣路山旮旯》劇照）

劉冠廷獲電影啟發 「提醒我夫妻生活要坦誠」

新婚生活是美好，是愉快的，但如何去延續這份美好就是一門學問。已婚5年育有兩個小朋友的余香凝，也非常重視這份感覺。「我拍完這部戲都特別提醒自己，當初結婚的承諾，是要一起去面對所有事情，無論好壞，但婚後各有各忙，又有小朋友等，焦點會轉移了，有些問題不講出來便冇辦法一起去解決，所以每到結婚周年，我都特意跟老公重溫結婚當日的相及影片，感覺自然會回來，連我囡囡都喜歡看。還有堅持每星期至少有一次跟老公兩個人食飯，放低家庭或小朋友的事務，傾傾大家的事情，以維持這份拍拖感覺。」

余香凝現實中，結婚時也是懷有身孕，於是將自己的經歷加入角色當中︰「好明白孕婦比較易累，於是跟導演講加少少孕婦疲累，打呵欠的情節，令角色更有說服力。」（《雙囍》劇照）

劉冠廷就從《雙囍》中，學會為人父母的決定，可能對小朋友有很大影響，要小心處理。「戲中的我，在6、7歲經歷爸媽離婚的事情，從而影響整個人的心理狀況。這對我來說是一個提醒，有小朋友後生活上會有很多改變，很多地方面要溝通，電影提醒我夫妻生活間會遇到很多難題，兩人要坦誠，如何去調整才最重要，否則如角色般，一直沒去調整，要到結婚當天才爆發出來。」