《沙灘拯救隊》性感女神婚姻觸礁　3年後宣布離婚共同撫養歲半仔

現年39歲的荷里活性感女神Alexandra Daddario憑《波西傑克森：神火之賊》、《加州大地震》、《沙灘拯救隊》（Baywatch）等電影而為人熟悉，因噴血身材及標緻五官而爆紅。Alexandra於2022年與美國監製Andrew Form結婚，兩人育有15個月大兒子，不過昨日（20日）Alexandra透過發言人宣布離婚消息。

Alexandra Daddario憑在《沙灘拯救隊》的演出而爆紅。（劇照）

Alexandra Daddario擁有天使面孔魔鬼身材。（IG圖片）

Alexandra Daddario是不少男士心目中的性感女神。（IG圖片）

Alexandra結婚3年多宣布離婚

Alexandra透過發言人表示：「他們以愛與尊重作出決定。他們會繼續共同撫養孩子，並希望保持私隱渡過這個轉變。」另外，Alexandra曾透露於紐約街頭初次Andrew時，對方即主動問她能否一起晚餐，當時沒多想就答應後便正式發展。

Alexandra Daddario於2022年跟美國監製Andrew Form結婚。（IG/@alexandradaddario）

可惜兩人結婚3年多便宣布離婚。（Getty Images）

Andrew前妻是雲迪妹妹

另外，Andrew Form的前妻是《狂野時速》系列中飾演雲迪素（Vin Diesel）妹妹的Jordana Brewster，兩人在13年婚姻中育有兩個兒子Julian及Rowan，可惜不過兩人最後選擇和平分開，於2020年申請離婚。消息指兩人仍保持著友好關係，而兩個兒子在的婚禮中為爸爸擔任伴郎。