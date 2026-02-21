鏢人｜謝霆鋒深圳宣傳聽到一人名忍唔住笑　極罕展露怕醜樣

由袁和平執導、吳京監製兼主演的賀歲電影《鏢人：風起大漠》在大年初一上映以來票房持續高企，截止目前為止已收逾5億人民幣，相當厲害。近日，有份參演該電影的謝霆鋒就現身深圳作宣傳，而在過程中就有民眾高喊天后王菲名字，令其突然害羞笑場，自然流露的反應甜入心，證明感情相當穩定。

《鏢人：風起大漠》截止目前為止已收逾5億人民幣，相當厲害。 (網上圖片)

謝霆鋒為電影付出了不少。（《鏢人：風起大漠》微博圖片）

謝霆鋒聽到「王菲」名字甜笑

從網上曝光的影片可見，染了一頭金髮色，身穿電影《鏢人：風起大漠》宣傳服的謝霆鋒，相當帥氣，心情大好地現身深圳作宣傳。在行走的期間，外圍的民眾就不斷向他高喊「王菲」，而他亦似乎聽到大家叫「王菲」的名字，當場忍不住害羞笑了起來，自然流露出靦腆笑容，此自然反應讓不少網民感受得到他與王菲的幸福感。

謝霆鋒現身深圳宣傳。（《鏢人：風起大漠》微博圖片）

謝霆鋒害羞甜笑。（微博圖片）

好幸福的樣子。（微博圖片）

「鋒菲戀」2014年復合

謝霆鋒與王菲在2014年「世紀復合」，至今已穩定交往逾10年時間。但在這些年來，他們曾傳出分手，但分手傳聞就不攻自破。好像在2020年二人傳出分手，但之後他們就被內地媒體影到謝霆鋒在王菲家過夜，2021年二人亦被影到一起外出參加朋友聚餐，飯後謝霆鋒就手牽着王菲的手走出餐廳，重演多年前世紀牽手一幕，並一起返回家中，2023年又被影到手牽手現身北京機場等，感情看來相當穩定。

二人在2014年復合。（VCG）