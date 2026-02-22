夜王︱內地開畫創2000萬人民幣　全國加推粵語原聲版上映

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚旻萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英與盧鎮業等主演，日前盛大上映後截至目前已突破3500萬元票房，極受香港觀眾歡迎！《夜王》昨日（20日）大年初四於內地廣東省及廣西省上映，首日已斬獲2000萬元票房，因此劇組今日（21日）宣布將會擴張至全國上映！

《夜王》上映五日票房已達到3500萬元！（《夜王》電影劇照）

《夜王》內地上映單日創2000萬票房 意外跑贏成龍動作喜劇

《夜王》大年初四於兩廣地區上映，首日票房出乎意料高達2000萬元人民幣，雖然僅於局部省份上映，但單日票房竟跑贏成龍主演作品《熊貓計劃之部落奇遇記》及《星河入夢》兩部國產賀歲片。按內地票房網站「貓眼」預測，按目前上映場數與入座率計算，《夜王》單憑兩廣地區上映已能收報1億1300萬元票房，成績相當不俗！

《夜王》於內地兩廣上映，首日票房已破2000萬元。（《夜王》電影劇照）

《夜王》在兩廣上映，單日票房已跑贏成龍的《熊貓計劃2》。（《熊貓計劃》電影劇照）

《夜王》即將全國上映推粵語原聲及配音版

由於《夜王》於內地上映廣受歡迎，劇組宣布將於明日（22日）大年初六開始，擴張至上海、重慶兩大一線城市以及十一個省份上映，及後更會於23日大年初七全國上映！據消息指，《夜王》將會於內地推出粵語原聲版及普通話配音版本，相信擴大至全國上映後，每日放映場次將會倍增，總票房成績亦將會進一步上升。

《夜王》將會衝出廣東廣西，在全國各地上映！（《夜王》劇照）