夜王︱楊偲泳性感鏡頭疑遭刻意刪減　公開絕密福利照憑歌寄意回應

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、Renci楊偲泳、何啟華、謝君豪及新加盟成員主演，上映六日至今票房已衝破4500萬，極受香港觀眾歡迎！作為「毒舌」原班人馬兼子華左右手，楊偲泳於《夜王》飾演舞小姐煲煲，作為「本地薑」性感擔當，早於劇組推出個人海報時，觀眾已期待Renci在大銀幕上解禁性感，能夠得見傲人上圍好身材，然而《夜王》上映後，觀眾卻發現煲煲戲份較預期略短，替楊偲泳感到不值。

《夜王》上映六日票房已衝破4500萬元！（《夜王》劇照）

楊偲泳作為《毒舌大狀》原班人馬，戲份備受觀眾期待。（《夜王》電影劇照）

楊偲泳在《夜王》的造型非常性感！（楊偲泳IG圖片）

楊偲泳坐黃子華大髀親密鏡頭被刪 網民抱打不平：犧牲咁多出唔到一分鐘

《夜王》上映後，有觀眾發現楊偲泳不少性感鏡頭被刪剪，包括一場煲煲身穿超低胸裙裝大露深邃事業線、坐在歡哥（黃子華 飾）大髀上的親密鏡頭；另一場與何啟華激吻橋段亦被濃縮，令不少觀眾在網上抱打不平投訴：「犧牲咁多都出唔到一分鐘鏡頭！」「唔怪得佢成場戲都唔開心咁，原來佢啲戲畀人Cut晒！」「最大對最少戲！」

楊偲泳於《夜王》坐在黃子華大髀上的橋段，露出深邃事業線非常養眼！（楊偲泳IG圖片）

網民都為楊偲泳感到不值。（楊偲泳IG圖片）

楊偲泳公開絕密性感劇照 憑歌寄意剖白戲份疑被刪減

面對戲份疑似被刻意刪減，楊偲泳於社交媒體分享一輯絕密刪剪版性感劇照，曝光不少《夜王》上映版未見的福利，並在帖文中憑歌寄意，寫上《心照一生》歌詞剖白：「哼歌去/走音哪管/這刻已無價/到一天得到歡呼喧嘩/心照一刻抱擁一下/當天熱血揮灑/誰說白過這年華」似乎認為不論演出好壞、有否得到掌聲歡呼，只要憑熱血盡力做好，便沒有白費光陰。

楊偲泳憑歌寄意，似乎已看淡一切。（楊偲泳IG圖片）

《夜王》三級加長版或破億有望面世

當然，吳煒倫導演早於《夜王》上映前，已透露口風指因應賀歲檔期，電影公司決定抽起不少「三級」片段，盡量以IIB級上映務求合家歡觀眾能夠入場觀賞。至於加長版方面，雖然電影公司或導演未有落實答應，但經傳媒多次訪問後，導演與黃子華等主演均以「億元大關」作為指標，相信票房突破一億後才有望面世。