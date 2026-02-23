BAFTA︱「甜茶」、里安納度大熱倒灶失獎　英國男演員爆冷奪影帝

素有「英國奧斯卡」之稱的英國影視藝文化學院獎（BAFTA），第79屆頒獎禮於香港時間今日（23日）凌晨舉行，獲得13項提名的《一戰再戰》（One Battle After Another）最終橫掃6個獎項成為大贏家，可惜男主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與影帝大熱《橫衝直闖Marty Supreme》（Marty Supreme）的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）竟然大熱倒灶失獎。33歲英國男演員Robert Aramayo憑在電影《I Swear》中飾演「妥瑞症」病患者，爆冷奪影帝寶座。

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）失落影帝寶座。（Getty Images）

添麥菲查洛美大熱倒灶失獎。（Getty Images）

Robert Aramayo首提名即爆冷奪影帝

英國男演員Robert Aramayo在英國電影《I Swear》中飾演一名真實「妥瑞症」病患者，首度提名一擊即中爆冷奪影帝寶座。他在台上激動落淚表示：「我簡直不敢相信，我不敢相信我竟然能和你們這樣的人站在一起，更別提我現在就站在這裡了。我真的不敢相信我竟然得了這個獎，這個獎項的每一位入圍者都讓我驚嘆不已。」其後他特別提及有份角逐影帝的伊芬鶴基（Ethan Hawke），透露當自己於演藝學校讀書時伊芬曾到訪學校演講，指伊芬對很多學生都有極大影響。

Robert Aramayo在英國電影《I Swear》中飾演一名真實「妥瑞症」病患者，首度提名一擊即中爆冷奪影帝寶座。（Getty Images）

Robert Aramayo奪獎時在台上激動落淚。（Getty Images）

Robert Aramayo與伊芬鶴基合照。（Getty Images）

《一戰再戰》勇奪「最佳電影」

獲得13項提名的《一戰再戰》除了勇奪「最佳電影」之外，導演Paul Thomas Anderson再奪「最佳導演」，而辛潘（Sean Penn）更奪得「最佳男配角」，同時奪得「最佳攝影」與「最佳改編劇本」等6個獎項。不過，由添麥菲查洛美主演的《橫衝直闖Marty Supreme》雖然獲11項提名，最終竟然捧蛋。成為自1969年的《風月寶鑑》（Women in Love）與2004年的《小飛俠前傳之魔幻童心》（Finding Neverland）後，BAFTA歷年來失獎最多的電影。