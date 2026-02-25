一個部門的誕生｜Cut台屢敗屢試脅持人質 致敬師父杜琪峯韋家輝
撰文：莫匡堯
出版：更新：
香港電影中生代編劇麥天樞，曾經憑《樹大招風》、《神探大戰》兩度奪得香港電影金像獎「最佳編劇」獎，入行至今近二十年，麥天樞今年終於推出首部執導作品《一個部門的誕生》，並發布首張先導海報。《一個部門的誕生》早於2024年底開鏡拍攝，歷經一年後終於宣布將會在2026年上映，演員班底雲集新一代金像男女配得獎實力派，包括白只、廖子妤、梁雍婷及「最佳新演員」謝咏欣。
致敬師父杜琪峯韋家輝銀河映像首作
從《一個部門的誕生》戲名，觀眾必定已聯想到杜琪峯與韋家輝於九十年代末創立「銀河映像」時的首部開山作品《一個字頭的誕生》。麥天樞曾經隨杜Sir及韋家輝兩位師父工作，為《樹大招風》《三人行》及《神探大戰》擔任編劇，更兩度奪得金像編劇殊榮，可謂銀河編劇接班人之一！麥天樞如今推出導演處女作，戲名即致敬兩位師父，玩味之餘對銀河及香港電影情義十足，令觀眾倍感期待！
《一個部門的誕生》預告同步推出 Cut台屢敗屢試變脅持人質
《一個部門的誕生》預告日前與海報同步出爐，劇情玩味改編香港人都面對過「Cut台」中斷收費電視服務的問題，一班熱切希望中斷服務的苦主到客戶服務求助，屢敗屢試之下竟演變成一場持槍脅持人質事件！不知道最後苦主能否如願Cut台？