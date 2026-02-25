一個部門的誕生｜Cut台屢敗樓試脅持人質　致敬師父杜琪峯韋家輝

香港電影中生代編劇麥天樞，曾經憑《樹大招風》、《神探大戰》兩度奪得香港電影金像獎「最佳編劇」獎，入行至今近二十年，麥天樞今年終於推出首部執導作品《一個部門的誕生》，並發布首張先導海報。《一個部門的誕生》早於2024年底開鏡拍攝，歷經一年後終於宣布將會在2026年上映，演員班底雲集新一代金像男女配得獎實力派，包括白只、廖子妤、梁雍婷及「最佳新演員」謝咏欣。

《一個部門的誕生》於2024年底正式開鏡拍攝。（IG圖片）

白只為《一個部門的誕生》男主角。（IG圖片）

廖子妤為《一個部門的誕生》女主角。（IG圖片）

金像女配梁雍婷亦主演《一個部門的誕生》。（IG圖片）

金像「最佳新演員」謝咏欣亦主演《一個部門的誕生》。（IG圖片）

鄧月平亦參與主演《一個部門的誕生》。（IG圖片）

麥沛東亦主演《一個部門的誕生》。（IG圖片）

致敬師父杜琪峯韋家輝銀河映像首作

從《一個部門的誕生》戲名，觀眾必定已聯想到杜琪峯與韋家輝於九十年代末創立「銀河映像」時的首部開山作品《一個字頭的誕生》。麥天樞曾經隨杜Sir及韋家輝兩位師父工作，為《樹大招風》《三人行》及《神探大戰》擔任編劇，更兩度奪得金像編劇殊榮，可謂銀河編劇接班人之一！麥天樞如今推出導演處女作，戲名即致敬兩位師父，玩味之餘對銀河及香港電影情義十足，令觀眾倍感期待！

杜琪峯與韋家輝於九十年代末組成「銀河映像」，首部作品為《一個字頭的誕生》。（梁碧玲 攝）

《一個部門的誕生》預告同步推出 Cut台屢敗屢試變脅持人質

《一個部門的誕生》預告日前與海報同步出爐，劇情玩味改編香港人都面對過「Cut台」中斷收費電視服務的問題，一班熱切希望中斷服務的苦主到客戶服務求助，屢敗屢試之下竟演變成一場持槍脅持人質事件！不知道最後苦主能否如願Cut台？

《一個部門的誕生》預告片裡，白只飾演電視台客戶服務中心職員。（IG影片截圖）

《一個部門的誕生》預告片裡，謝咏欣亦飾演電視台客戶服務中心職員。（IG影片截圖）

鄧月平則為火爆要Cut台的年輕媽媽。（IG影片截圖）

麥沛東亦為苦主之一。（IG影片截圖）

Cut台屢敗屢試，竟演變脅持人質。（IG影片截圖）

Cut台屢敗屢試，竟演變脅持人質。（IG影片截圖）