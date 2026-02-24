鏢人︱阿育婭陳麗君背景起底　茶農出身家境清貧越劇出道磨練10年

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多來未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，已於大年初一（2月17日）中港同步上映！《鏢人：風起大漠》在三大動作宗師合演外，新生代于適、陳麗君與此沙等主演均交出亮眼演出，其中與梁家輝飾演父女的陳麗君作為女主角，角色阿育婭在內地社交媒體爆紅，戲中騎馬射箭英姿與親情文戲影片在網絡瘋傳，首次主演商業電影已全國爆紅！究竟突然爆紅的陳麗君為何方神聖，馬上為大家進行大起底！

陳麗君於《鏢人：風起大漠》裡一炮而紅！（陳麗君微博圖片）

《鏢人：風起大漠》由李連杰主演。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

《鏢人：風起大漠》由吳京、謝霆鋒主演。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

陳麗君飾演的阿育婭騎射英姿在內地網絡瘋俴。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

陳麗君憑阿育婭一角爆紅。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

陳麗君在《鏢人：風起大漠》前名氣不高，令觀眾好奇她的出身。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

出身浙江茶農家境清貧 童年展現越劇天賦出道磨練十年

陳麗君於1992年出生於浙江嵊州，家鄉為越劇發源地，陳家世代為茶農、家境草根清貧，然而陳麗君自小在越劇小調熏陶下成長，天份在小學時已被老師發掘，更報考嵊州越劇學校、升讀浙江藝術職業學院，先工花旦後改工小生，畢業後順理成章加入劇團。陳麗君於2013年出道，首部主演越劇《步步驚心》飾演四爺雍正已一炮而紅；及至2023、2024年分別主演《新龍門客棧》越劇及越劇電影，飾演宦官賈廷，甚受觀眾歡迎。陳麗君亦憑出色演出成為國家一級演員，年紀輕輕亦已為中國戲劇家協會會員！

陳麗君出身浙江荼農家，家境清貧。（陳麗君微博圖片）

陳麗君為浙江越劇演員出身。（陳麗君微博圖片）

陳麗君與梁家輝於《鏢人：風起大漠》飾演父女。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

陳麗君與梁家輝的文戲部分令觀眾甚為感動。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

吳京欽點頂替那爾那茜 補戲11日竟爆紅全國

《鏢人：風起大漠》作為陳麗君主演首部商業武俠動作電影，從越劇界磨練十年跨界，因此在戲中展現出色演技與身手動作。《鏢人：風起大漠》女主角阿育婭原本由《封神》那爾那茜主演，然而在拍攝完畢後那爾那茜因「定向委培」爭議遭封殺，監製吳京親自欽點陳麗君替補進行11日補拍工作，陳麗君臨危受命頂上卻爆紅全國，冷手執個熱煎堆賺盡人氣，相信未來在中國動作電影界將會大展拳腳！

吳京欽點陳麗君主演阿育婭一角。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）