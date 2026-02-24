《皇家特工》泰隆艾格頓大方展示禿頭　網民佩服：精神內核強大

现年36歲的泰隆艾格頓（Taron Egerton）憑《皇家特工》（Kingsmen）系列及在《搖滾太空人》（Rocketman）中飾演Elton John而為人熟悉。日前他現身澳洲出席短片電影節Tropfest 2026時，最新狀態面目全非而掀起了網民熱議。

泰隆艾格頓憑《皇家特工》（Kingsmen）系列及在《搖滾太空人》（Rocketman）中飾演Elton John而為人熟悉。（Getty Images）

泰隆艾格頓憑靚仔樣圈粉無數。（Getty Images）

泰隆艾格頓大方展示禿頭

日前泰隆艾格頓出席澳洲最大型短片電影節Tropfest 2026，以一身白色恤衫、西褲及涼鞋現身，打扮休閒。接受訪問時，泰隆大方展示最新狀態，原本擁有豐滿髮量的他突變禿頭，雖然五官依然帥氣，但有不少網民都表示驚訝，更有人指泰隆面目全非，已經認不出本人了。

日前泰隆艾格頓出席澳洲最大型短片電影節Tropfest 2026。（Getty Images）

泰隆依然靚仔。（Getty Images）

泰隆艾格頓大方展示禿頭。（X）

網民大讚坦然面對需要極大內核

有大批網民看到採訪片段後，都表示泰隆艾格頓的花期很短：「臉還在，但是去植個髮吧。。。」、「毛囊摧枯拉朽的逝去了上嘴唇也快消失不見了。英國基因大爆發」、「發生什麼事情？」、「我甚至懷疑他之前是不是戴假髮了」、「斷崖式衰老」、「what？直接地中海了？」、「我根本沒看出來是他」。

有網民表示認不出泰隆艾格頓。（X）

不過有網民佩服泰隆能夠坦然展示禿頭，並著其他網民應該給予鼓勵：「說實話，他敢這樣直面禿頭，這樣坦然的露出來也是需要極大內核的，鼓勵吧，禿頭對一個人的人心影響是巨大的。」、「被世俗審美桎梏的人是不會懂這種精神內核的強大的只會笑話別人禿了」。