金多寶︱翁子光申訴排片終極回應　嘆人微言輕：影圈三流打工仔

香港賀歲溫情喜劇《金多寶》由翁子光執導，金馬影后鍾雪瑩、MIRROR成員Edan呂爵安、金燕玲、李尚正及楊詩敏等主演，超前於賀歲檔期上映。《金多寶》面對勁敵《夜王》下，雖然前日（22日）票房終於打破1000萬元，但在各院線排片量略遜對手，導演翁子光多次社交媒體發文表示不滿「霸王排片」，昨日（23日）亦再次撰文，對排片情況作「終極回應」。

翁子光多次就《金多寶》排片不公撰文申訴。（陳順禎 攝）

翁子光申訴排片「終極回應」 嘆指：我只求生存空間、沒有你死我活心態

翁子光於社交媒體撰文，再次就「天地場」排片不公情況申訴，並作為風波最後「終極回應」，強調保留發聲表達的權利，但往後討論則留給公眾，並嘆指：「不是成見，只是說看到現實的感想，商業世界就是這樣，我也一直強調我只求生存空間，我方沒有你死我活的心態，就今年來說，我是一直安份一個第二的位置。」

翁子光強調《金多寶》只求生存空間、沒有你死我活的心態。（《金多寶》電影劇照）

翁子光嘆人微言輕：吾乃一輩子電影學生，影圈三流打工仔

翁子光強調自己與一眾電影同好，一直致力於大集團外奮力拍攝電影，希望為香港電影闖出一條生路：「說是什麼情緒勒索也好，說什麼輸打贏要賣慘也好，我始終堅持發聲的權利，而不享受噤聲的壓抑。然而作為一粒微塵，有太理想化的想法可能都只會被視為虛妄及無謂，再遇類似事件，特別不牽涉本人的，我都仍會盡力表達，我從來如此，硬骨頭同時是賤骨頭。」更直言自己在影業人微言輕，語意不勝唏噓：「我不是名人，更不是聖人，吾乃一輩子電影學生，影圈三流打工仔。惟說我不是真心愛香港電影，無疑是最誅心並令我最心灰意冷的。」

翁子光嘆指人微言輕，自己僅為一輩子電影學生、影圈三流打工仔。（葉志明 攝）

翁子光答謝發行商及觀眾支持

最後翁子光亦感謝發行商MCL的努力，在排片與宣傳工作上的支持，亦感謝觀眾：「我們的入座率雖不是最高的，但我們有著不少支持我們電影的觀眾，還有陸陸續續因為口碑入場的新朋友！感謝！我們不放棄，繼續走。」最後亦感激真心朋友：「不只一個。都在心中。」