游飈逝世｜助兄弟追夢甘願隨時頂更　黃文標感激遇到好老闆

香港演員游飈，於昨晚（24/2）突然傳出死訊，證實因腦出血昏迷十數天，延至昨晚10時前離世，終年57歲。游飈自2004年，已經開展自己的第二人生，開環保公司，以水觸媒除菌及抗甲醛。雖然身為老闆，但游飈依然好關照一班昔日兄弟，眼見好友黃文標經常開工不足，於是招攬他入公司負責銷售工作。既幫自己又幫別人，而標哥也感激有這位好老闆，因為標哥有一個入職要求，並非每位老闆都願意接受。



黃文標與游飈，由演藝同事到老闆與下屬關係。（黃文標@Facebook）

早前，黃文標接受《香港01》的專訪節目《由零說起》訪問，談到自己近年減少幕前工作，轉到幫游飈做推銷工作。其實在這之前，標哥都沒有一份穩定工作，原因是他仍有一顆演戲的心，令他求職時有個令老闆卻步的要求。「我話如果我有戲開，你就要放人，一日唔定，一個月唔定，總之你要放人。」

黃文標接受《香港01》的專訪節目《由零說起》訪問，談到自己求職時，有個令老闆卻步的要求︰「我話如果我有戲開，你就要放人，一日唔定，一個月唔定，總之你要放人。」（林志龍 攝）

黃文標為拍《尋秦記》電影版，向公司請了兩個月假，一樣冇問題。（《尋秦記》電影版劇照）

縱使演藝工作令標哥三餐不繼，但他仍醉心演出，為方便隨時開工，有段時間他只願當散工，令時間較靈活。直至有朋友找他運送海鮮，他亦向朋友提出以上要求，結果朋友一句︰「冇問題，你拍戲我去頂你。」做了一年多，游飈就向黃文標招手，希望他加盟自己公司，標哥同樣提出「有戲開即放人」的要求，游飈一樣答應。能夠遇到兩位同樣支持他追夢的老闆，標哥都心存感激，亦足見游飈對兄弟照顧有加。