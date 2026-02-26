莎拉的真偽人生｜改編震驚韓國名錶詐騙案　連全智賢李政宰都中招

近年韓國製作憑高製作水準、緊湊劇情與強大明星陣容成為全球熱潮，由申惠善與李浚赫的犯罪懸疑韓劇《莎拉的真偽人生》以一宗命案揭開序幕，劇情撲朔迷離，真相被謊言層層掩蓋，上架後即登上排行榜的冠軍位置，更成為全球非英語類影集排行榜第三名。當中的詐騙劇情，竟與2006年震驚韓國的詐騙案有著驚人的相似之處，當時就連全智賢、李政宰等巨星都被騙，引發公關大災難。

犯罪懸疑韓劇《莎拉的真偽人生》由申惠善與李浚赫主演，上架不足兩星期便登上香港點播排行榜第一位。（Netflix）

劇情映射2006年「Vincent&Co.詐騙案」

在《莎拉的真偽人生》中，申惠善飾演的「金莎拉」（Sarah Kim）偽造身分，製造及販售虛構的歐洲皇室名牌包「蓓朵奧」（Boudior）來詐騙上流圈，吸引上流社會和各大明星追捧，令假名牌在韓國成為高價搶手貨。詐騙手法跟2006年震驚韓國的「Vincent&Co.詐騙案」非常相似。

申惠善在劇中飾演假名媛「金莎拉」。（《莎拉的真偽人生》劇照）

「金莎拉」偽造身分，製造及販售虛構的歐洲皇室名牌包「蓓朵奧」（Boudior）來詐騙上流圈。（《莎拉的真偽人生》劇照）

假瑞士名錶品牌進軍韓國名流圈

案件發生於2006年初，一名42歲、自稱Philip的李姓男子，在首爾富人區清潭洞虛構自創瑞士名錶品牌「Vincent & Co.」，聲稱品牌售賣的名錶是擁有100年歷史的歐洲王室御用品牌，專供歐洲王室成員配戴，僅服務全球0.1%頂級VIP的奢侈品，包括英國女王伊莉莎白二世、戴安娜王妃、摩納哥王妃Grace Kelly等。Philip謊稱「Vincent & Co.」由瑞士製錶師精心打造，為了慶祝品牌100周年，決定大批傳統進軍韓國市場，一隻名錶叫價高達1億韓元（約54.5萬港元）。

自稱Philip的李姓男子，在首爾富人區清潭洞虛構自創瑞士名錶品牌「Vincent & Co.」，聲稱品牌售賣的名錶是擁有100年歷史的歐洲王室御用品牌，專供歐洲王室成員配戴，僅服務全球0.1%頂級VIP的奢侈品。（Vincent & co.圖片）

「Vincent & Co.」的瑞士名錶只是在韓國京畿道始興市的一家小工廠製造出來的假貨，成本僅8萬韓元左右（約436港元）。（Vincent & co.圖片）

名錶只是小工廠假貨

事實上，「Vincent & Co.」的瑞士名錶只是在韓國京畿道始興市的一家小工廠製造出來的假貨，成本僅8萬韓元左右（約436港元）。不過李姓男子將假錶運到瑞士裝螺絲，然後重新進口，再裝作進口錶。然後以華麗的宣傳手法，舉行盛大發布會，吸引上流社會名人和巨星。當時一位星級造型師受訪時，更透露愈是神秘，誘惑愈大，如果沒有一隻「Vincent & Co.」的手錶，會感到被孤立。

有名人去到瑞士當地查問，結果發現沒有人聽過「Vincent & Co.」這個牌子。（Vincent & co.圖片）

瑞士人都沒人聽過「Vincent & Co.」

「Vincent & Co.」旗艦店跟劇集一樣，以封閉式營運，打造極高私隱度的貴賓專屬空間行銷方式。由於品牌神秘又奢侈，同時靠明星及名人口傳效應，成為買家的有力保證，令旗艦店每日大排長龍搶購名錶。後來有名流人士經常歐遊，都沒有聽過這個品牌令人開始起疑，更去到瑞士當地查問，結果發現沒有人聽過「Vincent & Co.」這個牌子。

調查期間令警方最頭痕的地方，是那些不願曝光的受害者，當中包括爾江南區的富豪、名人、等，因怕被外界嘲笑而拒絕配合調查。（韓聯社圖片）

最終李姓男子於2006年12月被判處四年有期徒刑。（新聞截圖）

巨星名流怕被嘲笑而不肯配合調查

不到1年，「Vincent & Co.」騙局被揭穿，南韓警方在調查過程中發現李姓男子向30人出售35件商品，詐騙總額達4.46億韓元（約243萬港元）。調查期間令警方最頭痕的地方，是那些不願曝光的受害者，當中包括爾江南區的富豪、名人等，因怕被外界嘲笑而拒絕配合調查，不過最終李姓男子於2006年12月被判處四年有期徒刑。另外，配戴過「Vincent & Co.」幫忙宣傳的巨星們，包括有李政宰、全智賢、崔智友、嚴正花等。