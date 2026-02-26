衝鋒火拼｜張繼聰演悍匪尖沙咀街頭槍戰　鬧市開槍︰緊張得嚟暗爽

由英皇電影出品及榮譽發行，吳家偉執導，方中信、呂良偉、張繼聰、安志杰、陳家樂領銜主演；錢嘉樂、陳國邦、馬思惠、張文傑、沈震軒主演的《衝鋒：火拼》，將於3月5日正式上映！日前公開拍攝花絮，戲內其中一個重大場口，是在遊客必到的尖沙咀加連威老道實景拍攝，昔日熙來攘往的購物熱點，瞬間化身驚心動魄的槍戰現場！



張繼聰在戲中飾演悍匪，在尖沙咀加連威老道開戰。（《衝鋒：火拼》劇照）

導演吳家偉選址在尖沙咀加連威老道進行實景拍攝，正正要將香港人最熟悉的街道，變成槍林彈雨的戰場。真槍、真爆破、真心血，誓為觀眾帶來最震撼的大銀幕體驗！飾演衝鋒隊隊員的陳家樂，回想鬧市槍戰拍攝依然興奮，對於在街頭實戰，直指腎上腺素飆升！他說：「槍戰嘅時候咁多人喺街度圍觀，令到我腎上腺數飆高，叫啲街坊『唔好睇呀！有危險呀！』咁樣做都好自然。」更笑言真實環境中拍攝，連叫街坊躲避的對白都格外自然，讓演出更立體動人；至於飾演在逃要犯阮卓龍的張繼聰，鬧市開槍「緊張得嚟暗爽」 ，對這場槍戰戲印象深刻︰「平時肯定冇機會咁樣做，做演員都唔係成日有機會，緊張得嚟會有少少暗爽！」

導演吳家偉選址在尖沙咀加連威老道進行實景拍攝，正正要將香港人最熟悉的街道，變成槍林彈雨的戰場。（《衝鋒：火拼》劇照）

陳家樂︰「槍戰嘅時候咁多人喺街度圍觀，令到我腎上腺數飆高，叫啲街坊『唔好睇呀！有危險呀！』咁樣做都好自然。」（《衝鋒：火拼》劇照）

身為衝鋒隊組長的方中信，縱橫影壇數十年，坦言：「而家拍戲嘅CG真係好勁，但係點都唔及真實嘅開槍同埋真實嘅爆破，咁真實。」這番話點出《衝鋒：火拼》賣點——實景實拍，真槍實彈，為觀眾帶來最震撼視覺體驗！而見慣荷里活大場面的安志杰（飾 阮卓武），也忍不住對製作規模驚嘆：「沒有見過那麼大的地方去拍，很佩服楊受成老闆，可以把全部的心血放在這戲裡面，所以我真的好期待看這部電影。」

（《衝鋒：火拼》劇照）

方中信坦言：「而家拍戲嘅CG真係好勁，但係點都唔及真實嘅開槍同埋真實嘅爆破，咁真實。」（《衝鋒：火拼》劇照）

《衝鋒：火拼》故事大綱 ：

香港油尖旺地區發生連環搶劫案，區內多家珠寶店遭遇悍匪團伙的洗劫！於區裡執勤的衝鋒隊Car23組長鄭志斌（方中信 飾）帶領著隊員，在鬧市裡面多次跟悍匪團交手。幾次生死交鋒，鄭志斌意識他們並不是一般悍匪，而是多年前另一樁持槍搶劫案的在逃要犯。如今阮卓龍（張繼聰 飾）、阮卓武（安志杰 飾）兩兄弟捲土重來，不斷向警方挑釁，阮氏兄弟的步步進逼，亦令Car 23隊員張家和（陳家樂 飾）憶起當年的殺兄之仇，面對昔日仇人鄭志斌需要保持冷靜，同時要保護好隊員，跟阮氏兄弟周旋到底。（上映日期︰3月5日）