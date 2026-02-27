夜王專訪｜吳煒倫勉勵港人做好本份　「唔好9點半Last Order吖」

賀歲電影《夜王》自開畫以來，票房走勢凌厲，現已達6000萬，大有機會成為黃子華第三部過億作品，亦再次打破賀歲片要胡鬧的思維，香港觀眾已追求賀歲片，都要言之有物。導演的吳煒倫，繼《毒舌大狀》後，再次在無心理準備下，作品又成為賀歲電影，靜靜地改變這份傳統。而本身《夜王》的故事，就是想戲中兩句對白「世界艱難，我哋照行！」吳煒倫︰「有些人不止失業，是連從事的行業都沒有了，你可以頹喪，但你你都要吃飯，這就是《夜王》的大主題。」



戲中兩句對白「世界艱難，我哋照行！」是吳煒倫想《夜王》帶出的中心思想。（葉志明 攝）

夜總會見聞︰「急速看到一個人真面目的地方」

在第一份公開的新聞稿上，導演吳煒倫寫上︰「我喜歡去夜總會。」這個向來敢去不敢認的英雄地，竟然有人向它公開表白，除了因為宣傳，總帶幾分真愛。「開始去的時候已是2012年，即已經冇了中國城、大富豪、新花都這種級數的，每次去都是跟朋友玩，喜歡這裡可以急速地看到一個人的真面目。一個人朝早在公司一個樣，但有小姐在身邊，又飲大兩杯時，可以立即成為另一模樣。」

人可以變得無遮無掩，內心的坦誠，亦可以在陌生人面前近乎赤裸。「其中有一次成班朋友落去玩，本來玩到好熱鬧好嘈，突然聽到一位朋友跟小姐講︰『係呀，離婚呀』然後全間房靜晒，這種氣氛突變的情況，往往在夜總會經常發生。太多這種故事，足以拍到一齣40集長劇。」

《夜王》講的是夜場，其實寄語服務業，寄語港人，要做好本份增強競爭力。（《夜王》劇照）

2012與2026的相遇原因

在夕陽時才戀上這地方，有種嚮往昔日的探索，亦親歷今天舉步維艱的日子。「之前大富豪重開，話歡迎小朋友去搞生日會，這個我親眼目擊，在尖沙咀某夜總會搵媽媽生做資料搜集時，於房外見到有一家大細，扶老攜幼經過，細路得幾歲，心諗『搞咩呀？』老闆娘解釋，生意不同了，他們的房間都可出租，當Party Room用。」

對方見證過尖東最輝煌時代，提到現時豪客一晚的花費，都不及當年一個客人的半晚貼士，的確非常風光。但懷緬都沒用，現在路不通，便要試行另一道門，肯變才最重要。而將《夜王》設定在2012年發生，正正是可以跟當下的香港時空接軌。「拍最輝煌時代是好看，但跟觀眾沒甚麼關係，但2012年的環境就不同，都是輝煌過的日子，有些事冇得再返轉頭，又苦惱不知怎行下去，所以2012年的尖東同2026的香港是好相近。」

夜場最風光是90年代，但今時今日再講舊史，似乎欠意思。「2012年的環境就不同，都是輝煌過的日子，有些事冇得再返轉頭，又苦惱不知怎行下去，跟2026的香港是好相近。」（葉志明 攝）

第一稿情節腥風血雨 「完全不是喜劇」

《夜王》臨時改為賀歲上陣，老闆當然是看到前半部的歡樂氣氛，適合過年歡度。但原來吳煒倫在創作《夜王》第一稿時，並非喜劇，完全是一部腥風血雨的江湖片。「原先都是講尖東夜總會沒落，成班由尖東做開的班底，落到旺角做，看似同一職業，其實是兩個世界，未能適應。當你在一個逆境面對這麼大轉變，你如何存活下去。那個版本暴力感會重一點，更加完全不是喜劇。」至於大刪性感場面，都是同一考慮︰「賀歲又不應該有太多性感場口的。」

不少觀眾看畢《夜王》，都有個疑問，點解最後會變成一部老千騙局，又是否臨時變掛的改動？正正不是，這反而是吳煒倫在創作時，一直追求一個跟過往夜場電影不同的結局。「有位前輩當知道我正在創作夜總會題材電影時，他好有心地提點一句︰『你要諗清楚個結局想做乜？因為以前啲夜總會片，前面再好睇，去到結局通常都會散晒。』他提完我之後，自己都花長時間去想，甚至跟兩位編劇陳慶嘉、何妙祺傾到心慌，因為就開鏡都未諗到結局點拍？」

2012年的尖東困局，正好讓今日今日的香港作為借鏡。（《夜王》劇照）

直至又有另一位前輩分享一次落夜總會的經驗，講到當晚幾檯人，分別是電影人、金融才子、銀行家等，見證住大家互相收風，他道出一個重點，其實夜總會就是一個情報中心，然後問番媽媽生，都認同在股市暢旺的日子，夜總會的確是一個消息來源地。就是這樣，令我馬上諗到個ending如何佈局。」

老千局拍攝手法向《古畑任三郎》取經

至於最後場老千局，亦一改以往局中局反轉再反轉的拍法，你就是知越南單生意是煙幕，你就是知王丹妮會反過來幫黃子華，你就是知盧鎮業最終會輸身家，沒半點隱瞞，但就是想看他到底怎樣中計。這種如打「開口牌」的拍攝手法，原來是吳煒倫暗中向一部日劇致敬。「又是陳慶嘉介紹我睇的，一套日本偵探劇叫《古畑任三郎》，其破格之處是每集先拍兇手點殺人，觀眾一開場就知知誰是真兇，然後探員才出場慢慢調查，雖然已知兇手，但無損觀眾追看破案過程，自己看著都覺得可以這樣拍，都幾好玩，所以就用了這方法。」

王丹妮在整場老千局中是關鍵，但導演冇刻意隱瞞，好快就披露其取態。（《夜王》劇照）

寄語人人做好手頭上工作︰「唔好晚上9點半就Last Order吖」

其實講到尾，《夜王》是一部向香港人勉勵，向服務業審視的電影，戲中內容放諸各行各業一樣通行。吳煒倫︰「好像食肆，現在夜少少已經冇東西吃，不是要求間間開到凌晨3點，但也不要晚上9點半便Last Order。」雖認同，但現實情況確是生意難做，晚上10點已水盡鵝飛。「又這樣說，香港仍有好多食肆做得住，好多人排隊食，除了好食，重點就是服務。香港人會北上會去日本消費，證明香港人不是冇錢，只是不在香港使，覺得在香港使要受氣，要睇人面色，點解變成這樣？我深信想個市好，只要人人做好手頭上應該要做的事，個市一定會起番，不停埋怨都冇用，是時候積極點！」