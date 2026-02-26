夜王票房｜內地上畫第7日票房破1億　豆瓣評分7.8登賀歲片最高分

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同「毒舌」破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪一同參與演出。香港上映至今已達5,500萬，而《夜王》亦由年初四起（20/2），於內地廣東省及廣西兩省上映，結果一樣跑出成績，上映第七日，國內票房達1億人民幣，而口碑方面，具指標性的豆瓣評分就獲7.8高分，成為新春賀歲檔之冠。

電影《夜王》在香港稱王，估唔到北上依然有表現。（《夜王》劇照）

《夜王》內地上映單日創2000萬票房

《夜王》大年初四於兩廣地區上映，首日票房出乎意料高達2000萬元人民幣，雖然僅局限於部省份上映，但單日票房已跑贏成龍主演作品《熊貓計劃之部落奇遇記》及《星河入夢》兩部國產賀歲片。按當時內地票房網站「貓眼」預測，《夜王》單憑兩廣地區上映已能收報1億1300萬元票房，結果這個數字7日便達標，現網站已將預測票房推至1.71億人民幣。

呢次《夜王》北上獻映大收，真係搏中廿一點咁。（《夜王》劇照）

《夜王》上畫７日，雖然開畫幾日只有兩廣地區，但愈映愈有，內地票房已過1億。（網頁截圖）

豆瓣評分7.8贏埋《飛馳人生3》

由於《夜王》於內地上映廣受歡迎，劇組已於2月22日大年初六開始，上映地區擴展至上海、重慶兩大一線城市以及十一個省份上映，及後更逐步去到全國上映。以現時排片量計，只有3.9%，比起《飛馳人生》的35.5%、《鏢人︰風起大漠》的19.2%、《驚蟄無聲》的17%，仲有不少發展空間。

電影叫座時，同時亦叫好，根據內地具指標性的豆瓣評分，《夜王》獲得7.8分，而今個賀歲大收33.5億人民幣，成票房一哥的《飛馳人生》就有7.4分，《鏢人︰風起大漠》有7.5分，令《夜王》榮登2026年春節檔豆瓣最高分新片。