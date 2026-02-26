日租家庭｜日本社會話題搬上大銀幕　班頓費沙療癒都市寂寞心靈

堪稱年度暖心電影《日租家庭》(Rental Family)，靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業，故事講失意美國演員Philip（班頓費沙 飾）在東京發展演藝事業處處碰壁，卻在意想不到的地方「發揮演技」，為客戶扮演那些缺席的人生角色——家人、朋友，甚至摯愛。在扮演的同時，Philip與觀眾都同時被真摯的情感打動，在一幕幕細膩動人的關係中感受溫暖，並漸漸療癒了觀眾的心靈，絕對是年度最窩心、動人，同時令人會心微笑之作！（上映日期︰3月5日）



故事講失意美國演員Philip（班頓費沙 飾）在東京發展演藝事業處處碰壁，卻在意想不到的地方「發揮演技」，為客戶扮演那些缺席的人生角色。（《日租家庭》劇照）

現實生活縮影 連結觀眾真實情感

戲中的Philip正處於事業與人生的低谷，但在懷疑人生之時，卻碰上一個又一個的「同是天涯淪落人」。如導演Hikari提到：「日本社會的生活看似很繁榮，卻是有很多人的生活都十分孤單和寂寞。」戲中的小故事猶如現實生活縮影，有傳統觀念家庭、單親家庭、望子成龍的父母、反映盛男盛女問題的個案……《日租家庭》的「客戶」，其實就在我們身邊，甚至是我們自己。

導演Hikari就表示，日本人寧願聘用陌生人為他解決難題、向對方傾訴，都不喜歡見心理治療師，因此服務才會一直盛行至今。（《日租家庭》劇照）

日本「出租家人」現象 「真實」的情緒價值

「出租家人」服務，在80年代的日本早已盛行，發展至今，就已經有約300間提供服務的公司，在「虛假」的關係中提供「真實」的情緒價值。導演Hikari就表示，日本人寧願聘用陌生人為他解決難題、向對方傾訴，都不喜歡見心理治療師，因此服務才會一直盛行至今。《日租家庭》就將這最真實的「出租」文化投放到大銀幕之上，將日本人對家庭、關係的觀念濃縮到故事之上，並在班頓費沙飾演的Philip帶領之下，展開一幕幕身心靈的救贖！

戲中的小故事猶如現實生活縮影，有傳統觀念家庭、單親家庭、望子成龍的父母、反映盛男盛女問題的個案。（《日租家庭》劇照）

金像影帝班頓費沙最動人之作

《日租家庭》由金像影帝班頓費沙飾演暖心主角Philip，他於2023年憑《鯨》勇奪奧斯卡金像影帝，正是他於《鯨》的動人演出，讓導演Hikari敲定他就是Philip的最佳人選！至於導演Hikari，亦曾執導艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(BEEF)，獨特的美籍日裔背景，也啟發了她創作這個故事。其他演員陣容還包括《彈珠人生》山本真理、《幕府將軍》平岳大、《惡人》柄本明等日本實力派演員，超強班底合演最動人之作。

《日租家庭》由金像影帝班頓費沙飾演暖心主角Philip。（《日租家庭》劇照）

深受觀眾喜愛贏盡口碑

《日租家庭》入圍超過20個影展，當中包括多倫多影展、東京國際電影節、倫敦影展及台北金馬影展，並榮獲多個「觀眾票選獎」，更在權威影評網站爛蕃茄網觀眾評分達96%新鮮度，深受觀眾喜愛。電影累計已獲得8項大獎及21項提名，包括美國Critics’ Choice 協會舉辨的《Celebration of AAPI Cinema & Television》「導演獎」，國際影評亦一致讚好，尤其對班頓費沙演技讚不絕口，證明《日租家庭》實力非凡！