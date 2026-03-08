專訪︱黃又南為還債做動作演員周身傷　曾重傷：休克眼前一片空白

香港歌影雙棲男演員黃又南，醞釀八年新作《再見UFO》即將於3月19日正式上映，早前更於「第44屆香港電影金像獎」提名10項大獎，包括讓黃又南首度入圍「最佳男配角」最後五強，繼出道當年再次提名演技獎項。黃又南於2001年參演陳果執導作《香港有個荷里活》出道，及後成為動作演員主演《葉問》《打擂台》等重要作品，適逢《再見UFO》面世，黃又南早前接受《香港01》專訪，回顧影壇發展跌宕起伏，肩負家庭千萬債務轉型動作演員，並照顧父親終老的歷程。

黃又南醞釀八年新作《再見UFO》即將於3月19日正式上映，更於「第44屆香港電影金像獎」提名「最佳男配角」獎。（潘樂文 攝）

黃又南早前接受《香港01》專訪。（潘樂文 攝）

黃又南受陳果賞識 憑《香港有個荷里活》男主角出道

黃又南成長於港島北角一個小康家庭，父親為一間印刷廠東主，母親則一度經營美容院並從事地產業多年，一家生活無憂樂也融融。又南坦言自幼學業成績不佳，直到中五因緣際會之下被陳果導演發掘：「當時陳果導演開拍《香港有個荷里活》，為電影尋找男主角期間，副導演湊巧於我的中學同學錢包裡，於一張合照裡看中我，便邀請我參與試鏡，我亦大膽地去嘗試。當時經過與陳果三日的會談，我仍不知道對方是陳果，更詢問『其實誰是導演？』，陳果則笑著介紹自己是導演。」縱使千禧年初街頭充斥偽星探，但黃又南卻願意大方坦白與陳果交談分享，終得到陳果賞識，經過長達三個月試戲訓練過程，最後獲得飾演男主角的機會。

黃又南憑陳果執導電影《香港有個荷里活》出道。（潘樂文 攝）

黃又南由陳果發掘，經過長達三個月試戲訓練過程，成為《香港有個荷里活》男主角。（《香港有個荷里活》電影劇照）

不滿結局演技稚嫩 自發要求重拍：喊完三日冇講過嘢

黃又南在陳果勸喻下完成中五課程，畢業後正式參演《香港有個荷里活》，當時家人亦充份鼓勵、給予空間發展：「家人並不重視我做事出色與否，最重要懂得尊重人，這是父親對我從小到大的教誨。」因此又南積極學習體驗片場拍攝，在陳果家庭式劇組工作中亦落力參與各大小崗位，更在每次拍攝後隨導演剪片：「我與陳果、副導演強哥關係非常好，我曾對他們說『我不想第一部電影上映，會令自己留有遺憾』。」又南透露當時演技尚算稚嫩，對結局演繹並不滿意，自發向陳果提出重拍：「阿果真的給我機會重拍，還記得我一直哭不出那種失去一隻手的力竭聲嘶，最後在副導演幫助下進入情緒，竟然一直哭到停機後仍在地上大哭！經理人更擔心我發生甚麼事，原來我拍攝哭完三日沒有說過話！」

黃又南對結局演繹未感滿意，自發向陳果提出重拍。（《香港有個荷里活》電影劇照）

黃又南重拍崩潰嚎哭結局後，三日沒有說過話。（《香港有個荷里活》電影劇照）

黃又南徐天佑組成Shine年收入200萬 父親沙士破產：空頭支票697萬！

黃又南當年憑《香港有個荷里活》及《一碌蔗》雙雙提名金像獎「最佳新演員」獎，雖然因為攤分票源下未能獲獎，但亦成為電影演員兼組成男子組合Shine，歌影雙棲發展。黃又南坦言在出道後爆紅，收入非常豐厚：「當時我只有17歲，覺得賺錢非常容易。以前有許多商場演唱，每次可能已賺幾萬元，更幻想能否第一年賺過百萬，但其實不瞞大家，第一年已經超過一百萬，應該高達二百多萬！」然而事業甫一開展，又南父親卻因為2003年沙士疫情，背上千萬債務：「沙士時期許多人破產，印刷業行規設下三個月還款期，每一位同業都破產。我回到家發現空頭支票款額達697萬，令我感到愕然！」黃又南最後決定成為擔保人、讓父親申請破產：「其實我可以毫不理會，但我不會離棄家人一走了之，一家人就一起生活下去，沒有解決不到的問題。」

黃又南出道第一年，年收入已高達200萬元。（潘樂文 攝）

黃又南父親印刷廠生意因為沙士破產。（潘樂文 攝）

黃又南決定成為擔保人，讓父親申請破產。（潘樂文 攝）

六年內償還超過1000萬 黃又南：每月還錢之後得千零蚊生活費

承擔家庭債務下，黃又南努力發展演藝事業，同時節儉度過歲月：「每個月需要還款八至9萬元，計算『街數』在內，我六年內償還超過1000萬！」還款長達六年，黃又南分享如何度過生活：「我估計起初四年，每月還錢後只剩餘一千多元生活費，最多只有二千元。四年來，我一直吃連鎖店牛肉飯，沒有騙人，北角分店的員工仍然認得我！」又南坦言硬朗性格來自父親，鍛造堅毅忍耐的性格；為盡快還清款項，黃又南亦接拍不少一般會選擇推卻的電影，並立志轉型為動作演員爭取得多機會：「我對經理人表示希望成為動作演員，當時她大笑三聲、笑言『你話做就做到咩？』但我不怕艱苦，由一竅不通開始學習，為自己闖開一條路。」黃又南回想六年的歲月，直言為上天給予考驗，度過難關後會變得更強。還清債務後，黃又南憶述指當時如釋重負：「我覺得終於能夠昂首見人，其實欠債期間，站也站不直、說句話也不敢太大聲，所以那一刻頓覺一身輕鬆。」

黃又南在六年內還債超過1000萬元。（潘樂文 攝）

黃又南為還債度過節儉生活。（潘樂文 攝）

黃又南為爭取更多演出機會轉型為動作演員。（潘樂文 攝）

《葉問》主演沙膽源傾力露股演出 獲洪金寶大讚：你同我一樣辛苦命！

黃又南為債務轉型成動作演員，因禍得福主演《葉問》與《打擂台》兩部於港產片史上舉足輕重的作品，又南笑言當年葉偉信導演試鏡時僅有一項要求：「導演並非要我試戲，反而問我可否真實露出屁股，我當下已經答應，更笑指『你想唔想依家睇？』因為我非常信任葉偉信導演，他只是想我真實地演繹出那種羞愧，所以毫無保留地答應。」

黃又南於《葉問》飾演沙膽源。（《葉問》電影劇照）

葉偉信導演向黃又南提出真實露出屁股。（《葉問》電影劇照）

黃又南為真實也演繹出角色羞愧，所以毫無保留地答應葉偉信導演。（《葉問》電影劇照）

黃又南於《葉問》飾演沙膽源，與甄子丹飾演的葉問，在文戲部分佔相當感人的橋段，對戲期間就算僅為過肩鏡頭，又南亦照樣演繹傷心痛哭情緒，最後獲得洪金寶稱讚：「洪金寶大哥請我過去，我還在怕是否要罵我！但洪金寶大哥叫我繼續努力，笑指『你同我一樣都係辛苦命，係要拍武打喇！』稱讚我表現非常好、為劇組節省時間。」

黃又南在《葉問》文戲部分佔相當感人的橋段。（《葉問》電影劇照）

與甄子丹對戲期間，黃又南就算在過肩鏡頭都交足戲。（《葉問》電影劇照）

沙膽源在葉問手上接到風箏一幕，馬上哭成淚人。（《葉問》電影劇照）

黃又南的表現獲洪金寶大哥稱讚。（《葉問》電影劇照）

《打擂台》吊威吔意外重傷 黃又南：半休克眼前一片空白唞唔到氣

然而成為動作演員背後，黃又南亦承受不少皮肉之苦，留下滿身疤痕作為「戰績」，受訪期間隨手抽起衣袖，已露出大片疤痕：「我曾兩次撞歪尾龍骨；斷鋼索從一層樓高跌下來，撞歪盤骨；試過撞歪鎖骨、斷手骨，但我沒有怨言，每一個傷口對我來說都是深刻回憶。」

黃又南成為動作演員後，承受不少皮肉之苦，然而他從沒怨言。（潘樂文 攝）

黃又南隨手抽起衣袖，已露出大片疤痕。（潘樂文 攝）

拍攝《打擂台》期間，更因為一次吊威吔動作場面失手重傷：「有一場歐陽靖（MC Jin）要吊威吔飛出來，但時間點放遲了、我整個人接在爬梯上！在半休克之下，我眼前一片空白！泰迪羅賓等人立刻上前查看，但我無法呼吸、要請大家散開。最後立即送到醫院進行腦掃描，照出腦部有瘀血，但能夠自然散瘀。」事件算是又南生涯中最驚險一次片場意外。

《打擂台》為香港電影史上一部舉足輕重的作品。（《打擂台》電影劇照）

黃又南於拍攝期間意外撞傷頭部，半休克之下眼前一片空白。（《打擂台》電影劇照）

父親患腦退化一度失踪四日 黃又南曾堅拒父親住護老院：我諗法其實係錯

2017年，黃又南患有腦退化的父親，曾因為失蹤長達四日，被媒體廣泛報道尋人，成為全城關注消息。黃又南在父親患病後，一度堅拒讓父親入住護老院，及後才發現想法錯誤：「當時並不明白家人的想法，為何母親與姐姐要送父親到護老院？我堅持拒絕，但其實是我的錯。」坦言母親為照顧父親奔波勞碌，更因為身體不適送院，才令又南改變想法。父親當年失踪一事，亦喚醒又南去改變照顧父親的方法：「當日母親只是到樓下取信，父親便已經自行出門。我清楚記得先後經過四日尋人，曾聯絡八達通公司、請海關於邊境攔截，我寧願父親偷竊，反而能讓我們馬上找到他！」

父親患上腦退化症後，黃又南一度堅拒讓父親入住護老院。（潘樂文 攝）

黃又南坦言當年想法錯誤，因此讓母親照顧父親負擔甚大。（潘樂文 攝）

縱使大海撈針，黃又南當時從未有過放棄念頭，與朋友駕車四出尋人，最後由警察找到父親下落。事隔多年，又南到警署與父親重逢一刻仍歷歷在目：「父親當時身體虛弱，三天未有進食過，馬上開車回家讓父親進膳。那一刻我開始覺得，我的想法錯誤，應該要讓父親在護老院，讓專業人士照顧。母親在那一兩年期間，真的非常辛苦，但仍容讓我任性，我覺得要向她說聲對不起。」

父親失踪期間，黃又南與朋友四出尋人。（潘樂文 攝）

黃又南到警署接回父親一刻，至今仍歷歷在目。（潘樂文 攝）

中文大學10位腦科教授照料腦退化父

由於患腦退化的父親失踪一事全城關注，黃又南表示事後中文大學有十位腦科教授主動聯絡，提供治療檢查及患者支援服務：「他們主動提出為我父親看病，直到他生命結束為止，我非常感激那十位腦科教授。」然而坊間亦有指黃又南以父親作為「白老鼠」，參與療法與檢查測試，又南嘆指：「當時香港未有驗證腦退化的技術，但其實技術在英國已經存在十多年，他們擁有經驗與科技，只是香港尚未設立相關部門。」

黃又南父親患上腦退化症後失踪事件，令中文大學10位腦科教授伸出援手。（黃雅盈 攝）

黃又南亡父耳邊最後承諾：放心，我會代你照顧媽媽

最後，黃又南父親於2020年離世，又南一直照顧父親至終老，每日到醫院為父親洗面剃鬚、親手餵食：「我甚至會做以前從來沒做過的事，我真的會親我父親、與他談話，那段日子非常深刻。」直到在父親病榻床沿，送別父親最後一面時，又南亦力盡孝義，答應父親照顧家人：「記得那時我向爸爸耳邊說『放心，我會代你照顧媽媽。』」作為從小到大受父親養育成長，訓誨教導成人的最後信約。

黃又南在父親臨終前承諾會照顧母親。（潘樂文 攝）

黃又南父親於2020年安詳離世。（陳順禎 攝）