派拉蒙再出高價收購華納兄弟　Netflix宣布放棄即賺28億分手費

自去年12月底，Netflix提出將全面收購華納兄弟探索（WBD）後，這宗轟動全球的收購戰隨即成為焦點，而當眾人以為Neflix有十足把握下，派拉蒙天舞（Paramount Skydance）隨即表示有意加入這場收購戰，最新消息是美國時間昨日（26/2），派拉蒙天舞提出了每股31元的最新報價（約總值 1,110 億美元，約港幣8,635億），並予４日反價期Netflix，但Netflix隨即宣布放棄收購，並收取28億美元（約港幣217億）分手費作結。

去年12月底，Netflix提出每股27.75美元，全面收購華納兄弟探索（WBD）。（官方圖片）

在華納兄弟探索決定同意此份報價後，Netflix 原定有四天時間再作考慮，會否提出比每股31美元更高的價錢（Netflix原先出價為每股27.75美元），不過Netflix在未夠一天時間，已迅速決定退出爭奪戰，並於官網發出聲明，表示最新的報價對他們而言已不具有吸引力，因此決定拒絕跟進報價。

圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

但這次退出，原來Netflix都可獲高達28億美元（約港幣217億）的分手費，因為今次是華納兄弟探索提出終止與Netflix舊合約，而條款標明終止後要付相關分手費，而該筆將由派拉蒙負責。Netflix在聲明中亦表示，華納兄弟探索是一間世界級規模的企業，為此他們也很感謝公司內部展開公平且嚴謹的審查。又指若今次方案達成，可為美國內部帶來更多相關的就業機會，但認為收購案需建立於價格合理的大前提下，並非不惜一要達成。