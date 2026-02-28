台灣賀歲片《功夫》票房不似預期　導演九把刀直認︰拍得太燒腦

台灣的農曆年假期過去，而日前亦公布今年賀歲檔票房數字，意外地冠軍是去年12月24日上映的《陽光女子合唱團》，上映到今天仍然是票房冠軍，更創下台灣影史奇蹟，總票房高達6.5億台幣（約1.62億港元），是台灣第一部破6億台片，亦大有機會做第一部破7億的電影。

由九把刀執導，柯震東、王淨主演的《功夫》，自優先場口碑欠佳後，票房表現不濟。（《功夫》劇照）

至於上畫前一直被看好，由九把刀執導，柯震東、王淨主演的《功夫》，自13/2上畫後口碑欠佳後，票房表現不濟，至今累積票房為3500萬台幣（約870萬港元），而季軍是大年初一（17/2）登場，由余香凝、劉冠廷、田啟文主演的《雙囍》，首周票房突破2680萬台幣（約668萬港元）。

《陽光女子合唱團》自去年底在台灣上映，已放映超過兩個月，並由聖誕電影化身成賀歲片同大家度歲。（《陽光女子合唱團》劇照）

劉冠廷、余香凝主演的《雙囍》，香港亦經已上畫。（《雙囍》電影劇照）

九把刀執導的《功夫》，因為卡士強勁，有戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷，一直被睇高一線，可惜正式上畫後口碑一般，要導演及演員連日來在網上解畫。其中九把刀在25日晚發長文，表示該片拍得太燒腦，確實有「首刷障礙」，因為連主演朱軒洋也要看第二次才完全明白。

九把刀在網上都落力宣傳，力挽狂瀾。（影片截圖）

他又指電影在初剪時，曾刻意追求高壓、洗腦風格，讓觀眾感同身受被「催眠」的痛苦，但首波回應不獲認同，故才出現時下的版本，可惜又被指太詳盡，節奏太慢。但九把刀仍覺得對這個版是精彩的，沒想到依然備受挑戰。儘管《功夫》面臨虧損壓力，但九把刀都冇有怕，更透露於26日，已開始籌備新作《神在我家》，並預計5月正式開拍。