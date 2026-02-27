夜王︱周芷慧洩片場女橫遍野奇景　葵芳吞卜畫面曝光打坐瞓到入定

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》破億原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪與新加盟的楊偉倫、Mandy譚文萱、COLLAR成員李芯駖、林熙彤、Miko黃潔琪、麗英及盧鎮業等主演，票房截至昨日（26日）已突破6000萬元，極受觀眾歡迎！《夜王》作為今年女演員最百花齊放的電影，令觀眾不禁好奇拍攝現場實況有幾精彩，飾演舞小姐JJ的「阿杰」周芷慧，於社交媒體分享大量「幕後黑圖」，洩露拍攝現場「女橫遍野」實況！

《夜王》由鄭秀文攜同數代港產片女神主演。（《夜王》劇照）

《夜王》一定是今年女演員最百花齊放的港產片。（《夜王》劇照）

《夜王》粒粒女星都非常省鏡！（《夜王》劇照）

「阿杰」周芷慧洩片場女橫遍野奇景 黎紀君、趙君瑜海棠春睡黑圖好香艷

鄭中基《機動電視台》旗下藝人周芷慧，繼《破．地獄》後再次與黃子華合作，不論顏值與表現均相當亮眼。阿杰於社交媒體分享大量《夜王》幕後花絮，竟揭露片場拍攝實況，由於女演員們連日趕工拍攝，大家均會在設景沙發中「海棠春睡」，令夜總會現場出現「女橫遍野」奇景！阿杰「出賣」好姊妹Christy Lai黎紀君、「細Gigi」王紫影、「叮噹」連花及「Tina」趙君瑜等睡美人生圖，睡姿自然率性、亦相當香艷！

周芷慧洩露《夜王》片場瞓覺黑圖！（周芷慧IG影片截圖）

黎紀君睡姿相當香艷！（周芷慧IG圖片）

趙君瑜海棠春睡相當率性自然！（周芷慧IG圖片）

大家趕工拍攝好辛苦。（周芷慧IG圖片）

一眾女演員都爭取時間補眠。（周芷慧IG圖片）

夜總會現場出現「女橫遍野」奇景！（周芷慧IG影片截圖）

葵芳吞卜畫面曝光 打坐姿勢瞓到入定

在一眾飾演舞女的女演員中，當然不少得最近大紅大紫的「葵芳」蔡蕙琪！阿杰不僅坐在熟睡的葵芳身邊拍片打卡，擺出搞怪表情，更以花式運鏡技巧拍攝葵芳獨自坐在人來人往的夜總會中「吞卜」，以打坐姿勢入定瞓覺的畫面，令觀眾更認識蔡蕙琪真實一面！

周芷慧集郵對象當然唔少得最近大紅大紫的「葵芳」蔡蕙琪！（周芷慧IG影片截圖）

阿杰以花式運鏡拍攝葵芳「吞卜」！（周芷慧IG影片截圖）