鏢人︱李連杰械鬥過百招失平衡向後跌　吳京受傷瘸腿強忍劇痛拍攝

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多來未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，已於大年初一（2月17日）中港同步上映！李連杰於電影中飾演雄霸西域的常貴人，在劇情開場便上演一場大戰，獨力對抗吳京與張晉二人夾擊，雙方惡鬥過百招盡顯袁和平武術指導深厚功力，堪稱全片最精彩一場武鬥！

以下內容含有《鏢人：風起大漠》劇透成分，各位觀眾慎入！

李連杰失平衡向後跌令劇組全員大驚

李連杰於《鏢人：風起大漠》劇情中，雖然僅有頭場武打戲份，常貴人更在橋段中重傷退場，然而李連杰與吳京亦傾盡全力上演，驚人武鬥橋段中亦讓兩大國際武打巨星先後受傷。劇組日前發布一段幕後花絮影片，在李連杰持長刀與吳京交手期間，完成其中一個刀來劍往的械鬥鏡頭後，李連杰竟在Cut機後失去平衡、幾乎向後跌倒！李連杰近年受頑疾纏身，體能身手大不如前，在片場突然失平衡站不穩的一瞬，令劇組全員大驚，幾位工作人員亦上前攙扶，幸好未有大礙。

吳京瘸腿拐步行走強忍劇痛拍攝 中國電影愛國硬漢非浪得虛名

吳京在拍攝同一段武打橋段中，亦誤傷左腿，在片場拐步行走，李連杰亦表示吳京堅毅過人，縱使瘸腿仍繼續強忍劇烈痛楚拍攝，足顯其專業精神，實證中國電影「愛國硬漢」席位絕非浪得虛名！

