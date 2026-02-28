鏢人︱女主角爆紅撞樣張敏兼關淑怡 翻版金城武竟幾分似黃又南？
撰文：莫匡堯
國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多來未有主演新戲，目前最新一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，已於大年初一（2月17日）中港同步上映！《鏢人：風起大漠》在三大動作宗師合演外，新生代演員于適、陳麗君與此沙等主演均交出亮眼演出，更有觀眾在討論電影劇情時，表示較陌生的新一代面孔令他們聯想到上一代港產片演員，似乎能夠以「翻版」、「嫩版」等方法接棒更快入屋。
女主角陳麗君爆紅撞樣港產古裝女神張敏
《鏢人：風起大漠》女主角陳麗君，於劇情中飾演「老莫」梁家輝的女兒阿育婭，早前已因為騎射英姿全國爆紅，日前有網民分享阿育婭劇照時，竟發現陳麗君撞樣九十年代港產女神張敏！尤其張敏亦曾經主演《笑傲江湖》、《倚天屠龍記之魔教教主》等古裝武俠片，引起觀眾聯想並不意外；同時亦有觀眾指陳麗君筆挺五官與尖削面型，與樂壇歌后關淑怡甚為相似，或許陳麗君將可以「嫩版張敏/關淑怡」打入香港影壇。
「翻版金城武」竟撞樣黃又南？！
另外素來被稱為「翻版金城武」的此沙，在戲中飾演反派和尹玄，雖然此沙已於去年上映的成龍、梁家輝主演作品《捕風追影》裡一人分飾三角，但似乎仍未入屋，有網民在討論此沙的表現時，認為依然酷似金城武之餘，竟有幾分與黃又南相似，或許又南立體五官、中長髮造型深入民心，讓觀眾覺得撞樣。