狸想奇兵｜獲封動物版《阿凡達》　配角Tom超萌吸粉未上畫先爆紅

今年是彼思動畫踏入40周年，亦是出品第30部動畫長片《狸想奇兵》（HOPPERS），電影貫徹彼思招牌式的創意、爆笑、驚喜與窩心元素，並在幽默與奇想中帶出大自然保育的主題訊息，相信大人或細路都能從中找到共鳴。電影在美國3月6日才上畫，香港3月12日上映（3月7、8日優先場），但已經話題十足令人熱熾期待，當中包括「迷因界新寵」 蜥蝪阿湯（Tom），更在全球率先爆紅。



電影在美國3月6日才上畫，香港3月12日上映（3月7、8日優先場），但已經話題十足令人熱熾期待。（《狸想奇兵》海報）

阿湯呆萌吸粉

最近在社交平台瘋傳的迷因蜥蜴阿湯（Tom），正是出自《狸想奇兵》。其「無表情＋高反差行為」，一對「射哩眼」似長期對唔到焦，加上呆萌又搞笑的反應，一出場就成為網民創作素材，短短幾星期已經洗版各大平台，成為今年最hit動畫角色之一。網民反應熱烈，紛紛表示要入戲院一睹「真蜥」Tom風采，上映後勢必引爆全城熱話！

一對「射哩眼」似長期對唔到焦，加上呆萌又搞笑的反應，一出場就成為網民創作素材。（網上圖片）

網民反應熱烈，紛紛表示要入戲院一睹「真蜥」Tom風采，上映後勢必引爆全城熱話！（網上圖片）

「無表情＋高反差行為」短短幾星期已經洗版各大平台，成為今年最hit動畫角色之一。（《狸想奇兵》角色海報）

海狸主角人見人愛

除咗呆萌的Tom，其他動物角色同樣得意搞笑，尤其是海狸主角美寶一出場，肥嘟嘟哨牙Look已經贏盡歡心，再加上海狸佐治國王、熊人艾倫、蜥蜴阿湯、蟲蟲女王、魚女王、鳥國王等各式動物角色，隻隻造型性格鮮明獨特，總有一隻會成為你最喜愛的彼思新角色！

海狸主角美寶一出場，肥嘟嘟哨牙Look同樣贏盡歡心。（《狸想奇兵》劇照）

海狸主角美寶一出場，肥嘟嘟哨牙Look同樣贏盡歡心。（《狸想奇兵》劇照）

《阿凡達》X《職業特工隊》超萌動物版

《狸想奇兵》被喻為《阿凡達》(Avatar) 聯乘《職業特工隊》(Mission: Impossible) 的超萌動物版！故事講述熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍傳送技術」，把意識轉移到一隻機械海狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密。全片以動物POV看出一個與別不同的世界，人類與動物直接溝通，甚至與海陸空各界動物聯手拯救大自然，有齊科幻、特工、爆笑、動作、歷險等元素，一家大細都會睇得開心又投入！