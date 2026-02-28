女孩不平凡｜《骨妹》班底再聚　廖子妤在台上一道落淚︰百感交集

由澳門導演徐欣羨執導，港澳台合作電影《女孩不平凡》（Girlfriends），於昨晚（27/2）假澳門舉行首映禮。電影以三個時代、三個城市、三段戀情為主軸，溫柔回溯一個平凡女孩探索愛與成長的不凡旅程。演員包括廖子妤、余香凝、鄧濤、許恩怡，台灣演員韓寧及澳門演員劉漪琳，陣容鼎盛。

《女孩不平凡》導演徐欣羨，跟一眾演員，左起台灣演員韓寧、鄧濤、余香凝、廖子妤、導演徐欣羨、主題曲主唱陳蕾、澳門演員劉漪琳及許恩怡，陣容鼎盛。（大會提供）

《女孩不平凡》自去年於第30屆釜山國際電影節舉行世界首映後，旋即獲得國際影壇關注；近日更傳出捷報，一舉入圍第44屆香港電影金像獎三項大獎，包括最佳女配角（鄧濤）、最佳新演員（鄧濤）及最佳原創電影歌曲——〈普通人〉（作曲、填詞、主唱：陳蕾）。此外，片中演員鄧濤更憑藉精湛演技，入圍第62屆台北金馬獎最佳女配角，演技獲得兩岸三地一致好評。

曾於2017年憑電影《骨妹》首度入圍香港電影金像獎的澳門導演徐欣羨，今回再次將澳門創作文化帶上國際舞台。對於新作入圍多個獎項，徐欣羨在首映禮上分享感受時表示：「帶著作品回到澳門這個家，既興奮又緊張。與這麼多親人朋友分享，感覺很溫暖，也深深感受到澳門各界的支持。能夠在澳門作為起點，把《女孩不平凡》分享給更多海內外觀眾，特別感動。十年前我與廖子妤、余香凝合作《骨妹》，那也是一個澳門的故事，並在澳門取景。如今我們三人再次合作《女孩不平凡》，同樣在澳門拍攝，這座城市對我們而言有著獨特的意義。」

2016年余香凝跟廖子妤合作《骨妹》，10年後同一班底再聚。（大會提供）

劉漪琳感性表示：「我是澳門土生土長的人，而這部戲有很多場景都在澳門拍攝，所以感受特別深。」被問到拍攝感受，許恩怡分享其中一場令她難忘的戲：「有一場是畢業Party去唱K，但現實生活中因為工作關係，我沒有參加自己的畢業Party，今次算是彌補了一個小小遺憾。」

首次在澳門出席電影首映的韓寧直言：「真的很開心，這是我第一部電影的首映，而且獻給澳門，格外有意義。」鄧濤亦表示：「這也是我人生第一部電影首映，當然很開心。我覺得澳門是一個人與人之間很緊密的地方，戲中有這種感覺，圍讀時也有，拍攝期間導演都常常『撞到朋友』，讓我覺得澳門真的很特別。」

韓寧與鄧濤都是首次出席自己作品的首映。（大會提供）

戲裡戲外同樣情深的廖子妤與余香凝，現實中本已是閨蜜，今次更演出友達以上的伴侶拍檔。談到默契，廖子妤感觸說：「事隔很久再跟Jennifer合作，很多事情真的不用多說，一來就很合拍，原來這就是時間浸出來的默契。我們私下很熟，只是近年大家忙碌少聊天，但拍攝時卻聊了很久很久。」

她更在後台情緒湧現：「剛剛我們四個『骨妹』（廖子妤、余香凝、陳蕾、劉漪琳）一起拍照，我望着Tracy（導演徐欣羨）的背影……那一刻真的百感交集。」余香凝補充：「我們看着你（導演徐欣羨）的背影，突然一道射燈照過來。十年後，有一部你很喜歡、很引以為傲的電影上映，我們真的很感動。」

廖子妤表示望着Tracy（導演徐欣羨）的背影……那一刻真的百感交集。（大會提供）

廖子妤不禁在台上落淚。（大會提供）

廖子妤更一度落淚：「原來一轉眼就十年了。我想起很多十年前在澳門的點滴。故事裡真真假假，我好像看到徐欣羨、徐樂欣都完成了他們的夢想。我真的很喜歡這部電影，我覺得你們都會很喜歡。」

為電影獻唱主題曲的陳蕾被問到《女孩不平凡》中「不平凡」的命題，她坦言：「故事分為三個階段，每個階段的主角性格都很不同，都在尋找自己是怎樣的人。我花了很多時間反覆看電影，從中找出屬於她們的特質，再發展成主題曲。至於為什麼最後用『普通人』作為歌名，就留待大家看完電影再感受吧。」