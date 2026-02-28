雙囍專訪｜從《女孩》走進影迷世界　「大家可能想知道9m88是誰」

台灣賀歲片《雙囍》，在本周四（26/2）香港正式上映。《香港01》早前獲邀到台灣，訪問戲中幾位台灣演員，包括近年成為影壇新星，拍了舒淇執導的《女孩》後，大獲好評的獨立唱作歌手9m88。原本是主力唱歌的她，近年演出不斷，今次在《雙囍》飾演Wedding Planner小芮，是劉冠廷能夠一晚之內完成兩場婚禮的關鍵人物，那種遇強愈強，所有難題都迎刃而解的能幹魅力，讓觀眾留下深刻印象。

從《女孩》《大濛》到《雙囍》

9m88本名湯毓綺，藝名由來源於其英文名是Joanne，諧音為「9m」，至於「88」就是她讀國中時的學號。9m88在台灣修畢服裝設計系後，2014年遠赴紐約實習4個月，到2015年再前往紐約新學院進修爵士樂，2018畢業後便回台發展。除了唱歌，9m88也時有演出機會，不過都是客串或本色演出的角色，直至舒淇開拍《女孩》，一直苦無合適演員演媽媽一角，一次探望陳玉勳導演執導，無意從中他後製《大濛》影片中，看到9m88的演出，立即被她的韻味吸引住，便鎖定要她當「媽媽」。

《女孩》的演出，令大家對9m88眼前一亮，而來到《雙囍》，不再是飽經風霜的媽媽，而是一個極能幹，無時無刻都可以在你身邊解困的婚禮顧問，非常令人討喜。9m88︰「現實當中，我不是這麼冷靜的人，是當了歌手後才慢慢學習，因為這個行業有很多突發狀況，特別在表演時，音響壞掉、觀眾和樂迷情緒、自己身體不舒服等等，要慢慢找出解決方案。」

9m88在演小芮時，本著對自己職業重視，視為專業的人去演，而且心態是無論遇到任何困難，都要將婚禮辦得盡善盡美為止。「我會說她是個很亢奮的小精靈，很有使命感，愈多問題愈有力量，我本身沒有這樣。但我也是個積極樂觀的人，所以要花時間去想想怎樣演這角色，演戲真的教曉我很多事情。」

雖然不是亢奮的小精靈，但9m88倒是一位凡事親力親為，一手包辦的創作人。「我到現在都沒有簽大公司，就是跟經紀人做，舉例做一張專輯，都是自己做監製、自己找合作對象、攝影、拍MV的導演，MV的故事、畫面都自己想好，再找人幫我完成，所以蠻習慣這種工作方式。」

「片尾曲是看畢全片後，將感覺收起來的一首歌」

從前年開始，9m88開始涉獵更多電影演出，不難發現演員跟歌手，在創作過程中是完全不一樣。「演員需要更多人幫你營造起來，要導演、演員、攝影師各方面合作，看看如何融合，會花很多資金及心血，自己演出時亦要專注在角色內。跟歌手不一樣，歌手就是想自己創作的是甚麼，想表達甚麼，比較自我。」

因為音樂，多了電影演出機會，亦因為電影，又多了愛聽她唱歌的粉絲，兩者都存在互動。「電影跟音樂的受眾是完全不一樣，粉絲聽我音樂，但未必會留意我的電影，純粹享受我的歌唱。但是透過電影，這個更大的媒體來認識我的朋友，倒想知9m88是誰，然後就想聽聽我的歌。」今次《雙囍》，就正正要她為電影創作一首片尾曲。「片尾曲是很有趣，電影演完會有一份很強烈的感受，你就是要將這感覺收起來變成一首歌，真不容易，要怎樣將這情感總結做好呢？」

婚姻是尋找一個跟你共用Google Calendar的人

對於婚姻，9m88坦言小時候是有過夢想，有定下幾多歲結婚，幾多歲生小孩的初步構想，到現在成長了，變成沒有想一定要結婚，「我覺得結婚就是一個很大的承諾，如果彼此都走到這個階段，願意花這麼多力氣和心血，在自己的行程表上考慮到對方，可能還有孩子，要一齊共用一個Google Calendar時，我覺得是一個很重要的決定。」即是當你的Plan入面，有另一個人時，可能就是你找到合適的結婚對象吧！