《一戰再戰》奪製片家公會最佳電影　奧斯卡機率略勝《罪人們》

荷里活電影《一戰再戰》（One Battle After Another）由電影史上首位連奪康城、柏林、威尼斯三大影展「最佳導演」大滿貫的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）自編自導，雲集里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、班尼史奧狄多路（Benicio Del Toro）與辛潘（Sean Penn）三大影帝主演。《一戰再戰》於美國時間昨日（28日）在2026年美國製片家公會獎上，奪得「柴努克獎——劇情片傑出監製電影獎」！

保羅湯瑪士安德遜於2026年美國製片家公會獎上，憑《一戰再戰》奪得「柴努克獎——劇情片傑出監製電影獎」！（GettyImages）

《一戰再戰》贏得奧斯卡前哨戰

《一戰再戰》於2026年美國製片家公會獎上奪得大獎，擊敗《暴蜂尼亞》（Bugonia）、《哈姆尼特》（Hamnet）、《F1》、《Marty Supreme》及《罪人們》（Sinners）等對手。由於製片家公會成員與奧斯卡會員重疊率頗高，因此「柴努克獎——劇情片傑出監製電影獎」亦一直被視為每年奧斯卡「最佳電影」獎的前哨戰兼指標，意味「最佳電影」獎。

《一戰再戰》擊敗多部賣座及出色作品。（《一戰再戰》電影劇照）

《一戰再戰》由保羅湯瑪士安德遜導演執導。（《一戰再戰》電影花絮照）

《一戰再戰》提名數目落後《罪人們》 奪獎機率略勝一籌

《一戰再戰》於「第98屆奧斯卡金像獎」提名13項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳男配角」等矚目獎項。在一眾對手中，《一戰再戰》最大競敵則為打破奧斯卡提名紀錄、入圍多達16項大獎的《罪人們》，兩部電影在最矚目大獎上均有碰頭，但似乎在「最佳電影」終極大獎上，《一戰再戰》奪獎機率目前略勝一籌。