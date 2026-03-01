占基利容貌突變惹替身陰謀論　言行舉止跟過去低調行徑大不同

現年64歲的喜劇巨星占基利（Jim Carrey）近年大幅減產兼深居簡出，在過去周四現身「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎頒獎禮，獲頒終身成就獎。近年甚少現身公開場合的占基利今次現身面容突變，震撼大批網民，隨即引起全球網民熱烈討論，更令陰謀論四起。

占基利與琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《無痛失戀》非常經典。（IMDb）

《變相怪傑》是占基利另一經典角色。（IMDb）

占基利面容突變引起全球關注

占基利領獎當日以法語致辭，更公開向女友示愛，成為傳媒報道目標。然而，全球有大批網民看到占基利最新狀態後，都紛紛表示無論他的五官、說話方式、行為舉止都跟過去有很大差異，而原本的啡色眼睛竟變成藍色，有網民留言指：「這個人不是占基利！」、「肉毒桿菌不會改變人的聲音、搞笑本能或髮線」、「他是戴了面具嗎？」、「連說話方式都不同了」、「說話 神態 都不是本人」。

占基利在過去周四現身「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎頒獎禮，獲頒終身成就獎。（Getty Images）

占基利領獎時以法語致辭，更公開向女友示愛，成為傳媒報道目標。（Getty Images）

有大批網民翻出他在2014年在Jimmy Kimmel的訪談節目中除了大講神秘組織光明會及做出該會的標誌性手勢，更暗示有不少荷里活名人都是光明會的成員。（YouTube圖片）

陰謀論四起

由於占基利的樣貌大有分別，有大批網民翻出他在2014年在Jimmy Kimmel的訪談節目中除了大講神秘組織光明會及做出該會的標誌性手勢，更暗示有不少荷里活名人都是光明會的成員。此後占基利就大幅減產及公開露面，今次現身無論容貌、神態及說話方式令陰謀論四起。有網民指向來低調的占基利竟然主動受訪及與傳媒寒暄很不尋常，認為眼前的占基利是疑似替身，更擔憂真正的占基利已死。

占基利原本的容貌。（Getty Images）

占基利自公開談論光明會後大幅減產。（Getty Images）

有網民將占基利的新舊容貌作對比，兩者有明顯分別。（threads）

點擊下圖看網民講咩：