鏢人風起大漠︱惠英紅當眾欽點接班人　竟非騎射爆紅女主角陳麗君

由國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰、吳京及謝霆鋒合演新作《鏢人：風起大漠》，早前已於大年初一（2月17日）中港同步上映，電影亦加重戲份在于適、陳麗君與此沙等新生代演員之中，作為中國武打動作電影接棒傳承鉅製！《鏢人：風起大漠》亦雲集張晉、梁家輝、惠英紅等前輩級港產巨星，其中拍攝邵氏武俠片出身的小紅姐，竟在劇組尋覓到接班人，高調欽點肯定令內地影迷觀眾驚喜！

惠英紅於《鏢人：風起大漠》竟然尋覓得華語武俠片接班人！（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

惠英紅14歲受張徹賞識成金像影后 擁華語武打片殿堂級地位

惠英紅早於14歲被張徹導演賞識，成為張徹唯一一位「契女」，首部參演電影《射鵰英雄傳》已飾演第二女主角穆念慈，及後於《五郎八卦棍》等邵氏武打片表現出色，1981年更憑《長輩》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」獎，成為極為罕有以武俠功夫片得獎的女演員，令小紅姐在華語動作電影擁有殿堂級地位。惠英紅於《鏢人：風起大漠》飾演尉遲大娘，雖然戲份不多，但亦盛載電影武打片女演員傳承的意義。

惠英紅曾三度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（符祥定攝）

惠英紅當眾欽點接班人 竟非騎射爆紅女主角陳麗君？

《鏢人：風起大漠》劇情中，惠英紅接待吳京、陳麗君等一行人時，尤其與女兒阿妮（熊瑾怡 飾）之間相當溫馨幸福。劇組近日公布一段幕後花絮，惠英紅在拍攝期間，欣喜地走向熊瑾怡，一邊撫摸熊瑾怡面頰、一邊在全劇組面前當眾表示：「終於有年輕的來接班了！」欽點熊瑾怡成為接班人，卻未挑選早前全國爆紅、騎射英姿在網絡瘋傳的女主角陳麗君，令網民意外之餘，對熊瑾怡的表現與往績更感好奇。

陳麗君憑女主角阿育婭騎射英姿全國爆紅。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

陳麗君與熊瑾怡為《鏢人：風起大漠》裡戲份相當重的女角色。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

惠英紅於電影中與熊瑾怡飾演母女。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）

惠英紅欽點熊瑾怡成為接班人。（《鏢人：風起大漠》IG影片截圖）

熊瑾怡於《鏢人：風起大漠》裡飾演阿妮，動作戲份不少。（《鏢人：風起大漠》電影劇照）