三一萬能合︱豁出去自嘲外表　岑珈其識破凌文龍：佢覺得自己靚仔

舞台劇《三一萬能合》雲集三位Tier C中佬凌文龍、麥沛東、岑珈其，配搭反差萌女神Sica何洛瑤，演員班底趣怪新鮮，劇情更講述「少Kam、樣衰、暗瘡多」的中佬竟想借新科研技術合而為一，實行「優點抽取、雜質剔除」成為Tier S男神，題材爆笑又新穎豈可錯過？《三一萬能合》將於4月10日起於壽臣劇院公演，早前凌文龍、麥沛東與岑珈其接受《香港01》專訪，分享認識到合作緣由，劇情大玩自嘲的設定外，岑珈其亦坦承分享缺乏舞台經驗下，對演出舞台劇的恐懼。

凌文龍、麥沛東、岑珈其早前就舞台劇《三一萬能合》接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

《三一萬能合》將於4月10日起於壽臣劇院公演。（《三一萬能合》舞台劇照）

互派高帽竟促成三人相識 岑珈其讚凌文龍演技：小龍話我有啲假

《三一萬能合》由凌文龍擔任創作策劃兼主演，請來曾合演劇集《IT狗》的岑珈其及演藝學院師弟麥沛東合作，三人組將首度亮相舞台。凌文龍雖然與師弟麥沛東求學階段未有重疊，演出劇集時亦不曾同場，但因《正義迴廊》而非常欣賞對方，小龍坦言：「我觀賞《正義迴廊》後覺得他演繹非常出色，但又苦無合作機會，所以組成班底時馬上想起他。」麥沛東在亞洲電影大獎上獲得「最佳新演員」，凌文龍於會後派對上前讚賞對方的演出，二人因此認識，麥沛東對過程印象深刻：「我後來對太太說，小龍走過來稱讚我，雖然我們未合作過，但得到一位前輩欣賞，當下真的非常興奮！」

凌文龍讚賞麥沛東《正義迴廊》演出，令二人相識。（莫匡堯 攝）

有趣在於岑珈其與凌文龍的相識，亦來自另一個「派高帽」的故事，珈其笑言：「我與你一樣，不過我是那個走上前讚賞他的人，我對小龍說看過《黃金花》後覺得演繹太精彩、我非常喜歡。事後小龍才透露，原來覺得我當時帶點虛假、場面尷尬，但真正認識後便非常投契。」

岑珈其與凌文龍合作《IT狗》前，原來亦因一次「派高帽」結識。（莫匡堯 攝）

舞台自嘲豁出去「講真嘢」 岑珈其識破凌文龍話中有話：即係覺得自己靚仔啦！

劇情開宗明義「優點抽取、雜質剔除」，三位男主角亦大方豁出去自嘲，凌文龍強調劇情直接「攞真嘢嚟講」，笑言：「劇中抽取我們三人一些外表上的缺陷，例如我就說高度！唉！其實已經面對近40年，看到自己的身高，讓我平時工作上帶來許多限制，偶像劇主角一定輪不到我去做，甚至男主角都不容易，如何找一位與我高度相襯的女主角？損失許多機會！」岑珈其卻聽出小龍話中有話，插嘴開玩笑指：「你提到偶像劇，即是你覺得自已靚仔啦！」大家意會過後，隨即忍不住大笑！

凌文龍表示身高限制令自己失去許多演偶像劇機會。（莫匡堯 攝）

岑珈其識破凌文龍話中有話，笑言：佢覺得自己靚仔！（莫匡堯 攝）

凌文龍、麥沛東與岑珈其在舞台劇中不諱言自嘲外表！（《三一萬能合》舞台劇照）

岑珈其亦不諱言談到角色與自己共同面對的缺陷：「濕疹其實是許多人都面對的問題。如果我濕疹爆發，有時甚至無法化妝！曾試過一次爆發，遇上節目拍攝期，濕疹患處會腫起，化妝師強行遮掩，雖然顏色能夠掩飾，但細心留言的話會看到皮膚上的粗糙感！心理上覺得自己樣貌不自然，生理上亦覺非常痕癢！」

岑珈其坦言濕疹非常阻礙自己工作。（莫匡堯 攝）

麥沛東頭髮稀疏意外成就《正義迴廊》神造型 「拍完有植髮Sponsor搵我！」

談到同樣問題，麥沛東卻表示自己因禍得福：「在我身上則是頭髮稀疏！雖然我未算嚴重，但拍攝《正義迴廊》時髮型卻在沒有誇大下暴露出來！電影上映後，果然有植髮公司贊助我！」亦表示髮量有時無法塑造個別角色造型，因此對工作亦帶來影響。岑珈其則再次開玩笑表示：「你的問題相對我與小龍其實不算嚴重、亦未有滋擾到生活，或者直接告訴你，我們的高度其實完全看不到！」

麥沛東表示頭髮稀疏問題在《正義迴廊》被毫不誇大地暴露出來。（莫匡堯 攝）

麥沛東於《正義迴廊》造型令觀眾非常深刻！（《正義迴廊》電影劇照）

麥沛東笑言因禍得福獲植髮贊助。（莫匡堯 攝）

岑珈其坦承舞台經驗少 凌文龍想法開通：要驚一齊驚

《三一萬能合》三位主演中，岑珈其較少舞台經驗，亦坦言：「我說實在有點驚怕！會有太多機會發生問題，但他們有一種說法、讓我覺得果然是好兄弟『要驚就一齊驚、點都一齊做好佢』讓我亦開始期待，能夠好好享受表演。」凌文龍則表示互相力撐之餘，對發生意外有種開通的想法：「現在擔心害怕到時發生甚麼事，或許甚麼事都不會發生呢？就算突然間望著麥東雙眼，突然想笑、大家想救也救不回來，演出完亦是一句『你笑咩呀』『我都唔知笑咩呀』而已。」

岑珈其坦言舞台經驗不多，令他相當擔心懼怕。（莫匡堯 攝）