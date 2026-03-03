《機場客運站》湯漢斯原型比電影悲傷！　伊朗難民艾弗列困死18年

還記得湯漢斯（Tom Hanks）最經典的電影作品《機場客運站》嗎？一名無名東歐男子因家鄉發生政變，到埗美國時卻因護照失效而被迫滯留在紐約甘迺迪機場的故事。電影中，主角維克多（Viktor Navorski）遠道從家鄉出發，原來是為了完成父親的遺願 - 找到一名在紐約的爵士樂手，在紙卡上簽名。



湯漢斯（Tom Hanks）其中一套經典的電影作品《機場客運站》。（《機場客運站》劇照）

美以伊衝突掀討論 網民：佢等唔到返到屋企

近日美以伊衝突的陰霾再次籠罩中東局勢，杜拜棕櫚島酒店遭受攻擊，機場更暫停營運，令數以萬計旅客滯留當地。有網民想起，電影《機場客運站》主角的原型不正就是伊朗難民「艾弗列先生」（Sir, Alfred Mehran）嗎？有網民說道：「可惜艾弗列先生等唔到返到屋企。」

相比起《機場客運站》中的Viktor Navorski（湯漢斯 飾演），現實中的「艾弗列先生」（Mehran Karimi Nasseri，下稱：納賽里）的情況更令人感到悲傷，因為他整整在巴黎戴高樂機場第一航廈居住了18年！

隨着《機場客運站》爆紅，「艾弗列先生」的真人故事也廣為流傳。（《機場客運站》劇照）

由「精英學生」到「無國籍」囚徒

納賽里的故事，起始於一場充滿疑點的流亡。1945年出生於伊朗的他，父親是為英伊石油公司工作的物理學家，母親據傳是一名蘇格蘭護士。1973年，他遠赴英國布拉德福德大學深造，主修南斯拉夫經濟。那時的他是典型的知識分子，前途一片光明。

《機場客運站》的Viktor Navorski（湯漢斯 飾演）睡在長椅上。（《機場客運站》劇照）

現實中的「艾弗列先生」也以長椅為家。（youtube@FRANCE 24 English）

1977年，據納賽里所述，他因參與反對巴列維國王的示威被驅逐出境。（儘管後來有傳媒赴伊朗調查，發現他當年並未被褫奪護照，其流亡更像是一場因家庭變故而起的自我放逐。）1988年8月8日，他在前往倫敦途中，聲稱在巴黎火車站遺失了裝有難民證件的皮箱。抵達倫敦後被遣返巴黎，而法國政府雖因他入境合法無法將其驅逐，卻也因他缺乏文件而拒絕發放居留。

戴高樂機場第一航廈，這座充滿未來感的圓柱建築，從此成了他唯一的「領土」。他給自己取了一個優雅的名字——「Sir Alfred Mehran」（艾弗列先生）。他拒絕承認自己是伊朗人，甚至拒絕承認自己是「納賽里」。

電影以Viktor Navorski（湯漢斯 飾演）滯留在美國紐約機場為背景。（《機場客運站》劇照）

現實中，「艾弗列先生」則滯留在法國戴高樂機場。（youtube@TRT World）

被「石化」的靈魂

在機場的18年間，納賽里成了當地機場的招牌，或稱他是「奇特的地標」。他每天在麥當勞進餐，在機場廁所梳洗，剩餘時間則在機場中那張紅色塑膠長椅上寫作、閱讀、研究經濟學。他從不主動乞討，且極度注重形象，總是將行李整齊擺放。機場員工與旅客沒有驅趕他，反而接納了這位不速之客，甚至有人為他提供特別照護。

1999年，事情迎來轉機。在人權律師Christian Bourgue的多年奔走下，比利時與法國政府達成協議，願意發給他難民文件。這本應是重獲自由的時刻，但納賽里竟然當場拒絕簽署。「這份文件上的名字不對（Nasseri），我的國籍也不對。我不是那個人，我是艾弗列先生。」

不少傳媒都報道過「艾弗列先生」的生活，紀錄他每日的生活。（youtube@TRT World）

駐機場醫生曾形容，納賽里的心智早已在長年的密閉環境中「石化」（Fossilized）。對於一個在機場住了十多年的人來說，外面的世界不再是自由，而是未知的威脅。他患上了嚴重的「機構化症候群」（Institutionalization），就像一名刑滿卻不敢踏出監獄的囚犯，那張紅色的長椅，才是他真正的家。

湯漢斯（Tom Hanks）主演《機場客運站》就是以「艾弗列先生」的故事改篇以成。（youtube@FRANCE 24 English）

在出發的地方迎來終點

2004年，史匹堡支付了據傳數十萬美元的版權費，將他的故事搬上大銀幕。這筆錢本可讓他在巴黎任何一處公寓體面地度過晚年。2006年，他因健康問題被強制送醫，隨後住進了巴黎的庇護所。

「走出」機場後，故事還未完。2022年11月12日，這位傳奇的「The Terminal」再次出現在戴高樂機場。據機場人員透露，他在去世前的數周，竟又悄然回到了那個住了18年的「家」。就在他最熟悉的1號客運大樓附近，納賽里因心臟病發猝然離世，終年76歲。

「艾弗列先生」曾接受多間傳媒訪問。（youtube@FRANCE 24 English）

從訪問看「Sir Alfred」

據《衛報》（The Guardian）2004 年專訪及美聯社（AP）報導，納賽里極度抗拒自己的伊朗血統，甚至拒絕使用波斯語溝通。訪問中，他反覆向記者強調自己仍在「等待護照」，並指著身邊的信件堅稱：「我的身分寫得很清楚，我是 Sir Alfred（阿爾弗雷德先生）。」即使後來法國與比利時政府送上合法文件，他依然選擇了無止境的等待。《機場客運站》靈感來源 居戴高樂機場18年伊朗難民逝世

「艾弗列先生」以機場的紅色長椅為家。（youtube@TRT World）

「艾弗列先生」：「我不缺錢，缺的是一份正確的文件。」（youtube@TRT World）

外界好奇，為何手握史匹堡支付的數十萬美元版權費，他仍不願重獲自由？納賽里淡淡回應：「我不缺錢，缺的是一份正確的文件。」可能對他而言，財富毫無意義，他執著的只是一紙能證明「Sir Alfred」合法存在的公文。

在 2000 年的紀錄片《Sir Alfred of Charles de Gaulle Airport》中，他展示了裝滿千頁日記的皮箱。將生活每一分鐘精確記錄下來，這種近乎病態的掌控欲，成了他對抗恐懼與焦慮的唯一方法。到底在法國生活，抑或是回到出生地較幸福？對於納賽里來說，或許「留」在機場才是他真正也要的。

「艾弗列先生」：「我的身分寫得很清楚，我是 Sir Alfred（阿爾弗雷德先生）。」（youtube@TRT World）