夜王︱吳煒倫編劇職涯已精通票房密碼　張家輝兩度封帝幕後造王者

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，自大年初一（2月17日）上映後受歡迎程度勢不可擋，早前以香港電影史上最快速度打破5000萬元票房紀錄，日前更已衝破7000萬元！《夜王》作為吳煒倫第二部執導作品，再次夥拍黃子華與《毒舌大狀》班底，上映二周已有望挑戰前作億萬紀錄，成績超乎觀眾理想與預期。

《夜王》僅為吳煒倫第二部執導作品。（葉志明 攝）

吳煒倫加上鄭秀文、黃子華的《夜王》組合，或許能夠超越《毒舌大狀》票房奇蹟！（葉志明 攝）

入行隨林超賢成御用編劇 精通商業動作片票房密碼

吳煒倫作為2020年代由編劇轉職導演的電影人，執導處女作已締造香港影史破億票房奇蹟，然而吳煒倫成功終非一朝一夕，早於編劇職涯階段其實已精通票房密碼。吳煒倫於千禧年初從演藝學院電影系畢業，入行已隨商業動作大導林超賢工作擔任編劇，《重裝警察》、《走投有路》與《千機變》均出自其筆下。吳煒倫及後成為林超賢御用編劇，精於撰寫動作警匪題材，《殺破狼》、《証人》與《綫人》等賣座作品，吳煒倫均擔任編劇。

吳煒倫入行後跟隨林超賢擔任編劇。（梁碧玲 攝）

港產經典警匪動作片《殺破狼》出自吳煒倫筆下。（《殺破狼》電影劇照）

五年兩度捧張家輝奪影帝成幕後造王者

林超賢執導作品《証人》、《綫人》與《激戰》中，不論觀眾話題性、票房成績及演員表現均相當出眾，尤其三部作品先後讓張家輝兩奪金像影帝、謝霆鋒首封影帝，令林超賢在短短五年中手下產生三座金像影帝，吳煒倫作為三部作品編劇，亦成為幕後造王者！張家輝於金像獎上台獲頒影帝後，在得獎感言同時向林超賢與吳煒倫（Jack）致謝，足見一位成功編劇、創造具感染力與動人的角色，對演員而言極為關鍵。

張家輝憑《証人》首奪金像影帝。（劇照）

張家輝五年後再憑《激戰》奪得金像影帝。（《激戰》劇照）

《寒戰II》《梅艷芳》6000萬票房早創紀錄

及至近十年，吳煒倫參與《寒戰II》、《捉妖記2》及《梅艷芳》編劇工作，其中兩部港產片均於香港取得超過6000萬元票房，《寒戰II》故事佈局深廣更勝此前編劇之警匪電影；《梅艷芳》整理傳奇天后梅姐一生，具體塑造大量真實人物形象，刻劃生涯象徵性時刻，足顯編劇功力深厚。

吳煒倫近十年編劇作品包括《寒戰II》。（《寒戰II》劇照）