演員工會大獎︱奧斯卡影帝賽果再添變數　Jessie Buckley三封影后

第32屆美國演員工會大獎（SAG Awards）於美國時間昨日（1日）在加州洛杉磯舉行，最矚目莫過於10項演技大獎嘉許電影及電視劇男女演員，表揚2025年度出色演員表現。今屆演員工會大獎焦點落在電影類型最佳男女主角大獎之上，影帝影后由米高B佐敦（Michael B. Jordan）及 Jessie Buckley分別憑《罪人們》（Sinners）及《哈姆尼特》（Hamnet）奪得。

米高B佐敦奪得美國演員工會大獎影帝。（GettyImages）

奧斯卡影帝賽果再添變數 狄卡比奧封帝機會再減

美國演員工會大獎作為奧斯卡前哨戰之一，米高B佐敦奪得影帝令奧斯卡戰況更見激烈，提名奧斯卡「最佳男主角」獎的五位演員中，「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）與Wagner Moura分別奪得金球獎影帝，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）雖然作為大熱之一，但在各大型中型頒獎典禮上均未有得獎，如今米高B佐敦奪得甚具代表性的演員工會獎，令奧斯卡「最佳男主角」賽果再生變數。

米高B佐敦得獎一刻顯得難以置信，亦令奧斯卡賽果再生變數。（GettyImages）

Jessie Buckley三封影后 奧斯卡賽果無懸念

相反在「最佳女主角」獎方面，Jessie Buckley再憑趙婷執導作品《哈姆尼特》封影后，繼金球獎與英國奧斯卡BAFTA後，第三次奪得影后，令奧斯卡賽果接近毫無懸念。其他演技獎方面，奧斯卡影帝辛潘（Sean Penn）憑《一戰再戰》（One Battle After Another）擊敗同片的班尼史奧狄多（Benicio Del Toro）奪得「最佳男配角」獎，或許亦預示奧斯卡賽果。

Jessie Buckley繼金球獎與BAFTA後三封影后。（GettyImages）

《混沌少年時》童星Owen Cooper橫掃年度視帝

至於電視劇演技獎方面，Seth Rogen憑人氣劇集《The Studio》奪得喜劇類型視帝，繼金球獎後再憑劇作奪得視帝；童星Owen Cooper雖然未有到場，但同樣再憑Netflix話題劇集《混沌少年時》（Adolescense）得獎，橫掃2025年度電視劇各大頒獎典禮！