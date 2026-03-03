黃子華重提票房毒藥辛酸　20年冇戲拍本來已放棄：又真係會有奇蹟

黃子華近年成為「票房靈藥」，在電影業市道低迷情況下，仍憑《毒舌大狀》、《破．地獄》兩部票房過億的電影，在電影史上創下紀錄，至今仍是香港歷年來票房第一及第二位的港產片！而今年他主演的賀歲片《夜王》，目前港澳票房已衝破7000萬，成為史上港產片票房第7位，隨時又再破億！

黃子華近年成為「票房靈藥」，在電影業市道低迷情況下，仍憑《毒舌大狀》、《破．地獄》兩部票房過億的電影，在電影史上創下紀錄。（資料圖片）

而今年他主演的賀歲片《夜王》，目前港澳票房已衝破7000萬，成為史上港產片票房第7位，隨時又再破億！（IG@nightking_movie）

曾是多年票房毒藥 成電視台收視福將拍戲卻低收

不過，不知還有幾多人記得，黃子華以往曾有很長時間都是「票房毒藥」，觀眾只愛看他拍劇、做棟篤笑，卻冇興趣入場看他拍戲，他編劇及主演的《人生得意衰盡歡》，拍住大卡士劉青雲、李麗珍，但當年只得$51,000票房，即使之後已在電視台成為收視福將，但自編自導自演的《一蚊雞保鑣》，也一樣只得$17萬票房、《情意拳拳》$138萬等等，所幸在2018年的《棟篤特工》、2020年的《乜代宗師》有了起色，票房開始有8位數，不過當初他為拍自編自導自演的《乜代宗師》不惜賣樓，儘管票房OK，口碑反而麻麻，更被恥笑是「爛片」。

黃子華以往曾有很長時間都是「票房毒藥」，觀眾只愛看他拍劇、做棟篤笑，卻冇興趣入場看他拍戲，即使「神作」《一蚊雞保鑣》，也一樣只得$17萬票房，叫好不叫座。

2018年的《棟篤特工》、2020年的《乜代宗師》才有了起色，票房開始有8位數，當初他為拍自編自導自演的《乜代宗師》不惜賣樓，儘管票房OK，口碑反而麻麻，更被恥笑是「爛片」。（劇照）

《飯戲攻心》後成票房靈藥 廣州謝票親揭20年冇戲拍辛酸

不過真正大轉變，就數到2022的《飯戲攻心》，它打破《寒戰II》紀錄，成為香港電影史上第二部衝破該票房成績的電影、 香港最賣座的亞洲電影第二位（第一位是同年的《明日戰記》）。之後黃子華每年都憑一套電影直接封神，破紀錄易過食生菜，成功洗甩「票房毒藥」稱號。然而，早前他在廣州做《夜王》謝票時，就重提當年做「票房毒藥」、20年冇劇拍，要到60歲才成功翻身的心路歷程，藉此勉勵觀眾。

要數到真正由票房毒藥變靈藥，轉捩點是2022年的《飯戲攻心》。

自《飯戲攻心》的成功後，黃子華每年都憑一套電影直接封神，《毒舌大狀》、《破．地獄》等破紀錄易過食生菜，成功洗甩「票房毒藥」稱號。

自爆曾欲放棄演戲 第12年竟有奇蹟：行一步睇一步就有藍天

從網民剪輯的片段所見，黃子華說：「大家都知我由票房毒藥……拍完一套戲係20年都無戲拍，其實我都放棄咗演戲㗎喇， 20年喎，唔係一個短嘅日子！奮鬥咗8年，都冇、第9年，都冇、第10年，仲嚟？第11年你仲盼望？第12年仲有奇蹟？吖，又真係有！後尾因為《破．地獄》，我都破咗人生嘅地獄，人生有時都唔需要睇太遠，行一步睇一步，又有一個藍藍天空出現。」

早前黃子華在廣州做《夜王》謝票時，就重提當年做「票房毒藥」、20年冇劇拍，要到60歲才成功翻身的心路歷程，藉此勉勵觀眾。（小紅書）

從網民剪輯的片段所見，黃子華說：「大家都知我由票房毒藥……拍完一套戲係20年都無戲拍。」（小紅書）

黃子華不諱言被現實擊沉，本來已放棄了演戲。（小紅書）

黃子華笑言：「奮鬥咗8年，都冇、第9年，都冇、第10年，仲嚟？第11年你仲盼望？第12年仲有奇蹟？吖，又真係有！」（小紅書）

黃子華勉勵觀眾：「人生有時都唔需要睇太遠，行一步睇一步，又有一個藍藍天空出現。」（小紅書）

堅毅精神感動網民封「真正男神」 獲力撐《夜王》再創紀錄

網民也因此深受鼓勵，留言：「睇咗佢咁多年，就係教識咗我點樣笑住面對挫折同質疑，開心好緊要。有時入場係支持，係回饋，到最後都可以袋到啲嘢走，就係有來有往。」、「子華係香港嘅真正男神！佢嗰份堅毅正正就係香港人嘅精神 我唔係香港人我都愛佢！」、「雖然行一步睇一步，但佢無放低過佢嘅夢想，多謝佢一路堅持:)」、「做人唔似佢咁有多少少幽默感，真係會好難過。」也有影迷相信2026仍然是「子華神嘅年」，祝他再憑《夜王》破收視紀錄。

網民深受子華神鼓勵。（Threads）