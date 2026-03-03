三一萬能合︱何洛瑤演舞台劇似返娘家瞓得安樂　生涯首度分飾三角

舞台劇《三一萬能合》雲集三位Tier C中佬凌文龍、麥沛東、岑珈其，配搭反差萌女神Sica何洛瑤，演員班底趣怪新鮮，劇情更講述「少Kam、樣衰、暗瘡多」的中佬竟想借新科研技術合而為一，實行「優點抽取、雜質剔除」成為Tier S男神，題材爆笑又新穎豈可錯過？《三一萬能合》將於4月10日起於壽臣劇院公演，早前何洛瑤接受《香港01》專訪，分享再度主演舞台劇的興奮心情與挑戰之餘，亦坦承曾因天生「雞仔聲」被批評，並發奮轉化成優勢的過程。

何洛瑤早前就舞台劇《三一萬能合》接受《香港01》專訪。（莫匡堯 攝）

《三一萬能合》將於4月10日起於壽臣劇院公演！（《三一萬能合》舞台劇照）

Sica何洛瑤成為《三一萬能合》唯一一位女主角，與三大好戲前輩做對手戲！（《三一萬能合》舞台劇照）

演舞台劇似返娘家 何洛瑤：出台前瞓得安樂

何洛瑤選秀出道至今五年，參演電視劇前已獲梁祖堯邀請演出舞台劇，受訪時坦言鍾情舞台：「演出舞台劇總有一種回娘家的感覺，當然我不敢誇口自己屬於舞台，但舞台確實讓我獲得與別不同的滿足感與安全感。」Sica更笑言拍電視劇前會失眠，相反舞台劇出台前一晚卻瞓得安樂：「電視劇或許會跳拍，上一秒分手、下一秒甜蜜拍拖，那種情緒未必如舞台劇一樣連貫，想像到劇情順暢連貫，出台前睡覺都安樂得多！」

何洛瑤笑言演舞台劇似返娘家一樣，出台前瞓得安樂！（莫匡堯 攝）

生涯首度一人分飾三角 神秘角色挑戰最高：希望大家驚喜！

何洛瑤與凌文龍、麥沛東與岑珈其合作，居然亦要飾演三位角色作為對應，Sica難掩興奮雀躍、雙眼發亮地表示：「今次我同時飾演三位角色，是生涯第一次！第一位角色是護士，另一位是徐梓同（凌文龍 飾）的前度女友，最後一位角色則要保持神秘，希望為大家帶來驚喜！」竟然將最後一位角色保持神秘吊觀眾胃口，原來全因角色挑戰大、具突破性：「護士角色比較常見，最手到拿來；前度女友則結合些許自身經歷，不過目前仍在摸索當中；神秘角色則挑戰最大，留待觀眾自行發現。」

Sica生涯首次一人分飾三角，更有一位角色要保持神秘。（莫匡堯 攝）

Sica要飾演一位護士、前度女友及神秘角色，後者挑戰最大。（莫匡堯 攝）

欣賞三位拍檔頂尖頭腦口才想像力

《三一萬能合》以「優點抽取、雜質剔除」作為主題，對於是次三位男拍檔，Sica透露如果由她發辦，將如何抽取優點：「首先我非常欣賞珈其的表達能力，他非常敢言、樂意分享，我希望能抽取出來；我亦羨慕麥東豐富的想象力，想法有時天馬行空嚇我一跳；小龍則沉醉於思考之中，在我看來『永遠唔放過自己』拒絕得過且過，這種反思、自省能力非常值得抽取！」

Sica非常欣賞三位好戲前輩。（莫匡堯 攝）

完美男神只要一項條件 Sica自嘲：我都鍾意高大靚仔六嚿腹肌

至於心目中的完美男神，作為偶像的何洛瑤要求比粉絲想像簡單得多：「在我眼中，其實只要一項條件，只要善良便足夠。」Sica直言內在相比外貌來得恆久與重要，先自嘲後認真表示：「當然我也喜歡高大靚仔六塊腹肌，但倘若擁有一切外在條件，但心地、性格差，我怕會忍不住跟他拚命！」

何洛瑤自嘲喜歡高大靚仔六嚿腹肌，但最重要仍然是善良。（莫匡堯 攝）

歌喉被批雞仔聲 努力擺脫：變成一把獨特、辨識度高嘅歌聲

每個人總有雜質，尤其作為藝人面對公眾，何洛瑤亦曾承受外界批評，坦言：「我唱歌的聲線比較尖，被人形容為『雞仔聲』，其實我自己都有這種感覺。」然而Sica未有因此被打擊，更嘗試轉化成優勢：「於是我一直嘗試將歌喉練好、努力擺脫『雞仔聲』，希望變成一把獨特、辨識度高的歌聲！或許會演變成一件好事，視乎如何看待、接納自己。」