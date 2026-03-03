雙囍｜楊貴媚銀幕獻唱遇難題　庹宗華跟港片早結緣幫兩大天王配音

台灣賀歲電影《雙囍》上周正式香港上映，電影由劉冠廷、余香凝主演，同時亦有幾位資深前輩演員參與，包括曾奪金馬獎最佳女主角及女配角的貴媚姐楊貴媚，及金鐘視帝庹哥庹宗華。《香港01》早前便獲邀到台灣，讓兩位跟戲中年輕演員蔡凡熙一同做訪問，原來庹哥早在90年代已跟港片結緣，就是幫在台灣上映的香港電影配音，配過的便有劉德華、張學友兩位天王。



電影《雙囍》中，蔡凡熙有機會跟兩位前輩楊貴媚及庹宗華合作，雖然未有同場，但也感到興奮。（許育民 攝）

庹宗華曾為張學友、劉德華配音

在《雙囍》中，庹哥與媚姐是飾演一對前度夫妻，二人在戲中再見不單不是朋友，更如仇人，逼令兒子要在同一晚舉行兩場婚禮，好讓二人不要碰面。最後，二人都在莫名的情況下碰上，而兩位前輩就只有這一場戲同場。楊貴媚︰「戲份太少，一直都是要分開拍，在最後一幕才見到爸爸（庹宗華），有觀眾都問當時戲中的我，心情是怎樣？我覺得就是輕輕放下啊！」

庹哥就回想二人其實早就認識，可惜一直沒有合作機會︰「我們差不多出道不久便認識，相識是因為配音工作，但到現在才可以同場演戲。」貴媚姐也特別提起庹哥的威水史︰「我當時比較多為自己的影片配音，但庹哥是專門配音，每次都很快完成，我就總是過了、多了、少了，要重頭再來，浪費很多時間，這次能同場是很難得。」追問庹哥配音的工作，原來跟香港電影大有淵源︰「香港的電影要來台灣上映，我都有負責配音，好似劉德華、張學友的電影，在台灣上畫也是我配的。」

許鞍華執導，劉德華主演的《極度追蹤》，庹宗華都有演出一角。（《異域》海報）

庹宗華也有跟劉德華在台灣電影《異域》合作過。（《異域》海報）

面對兩位前輩，蔡凡熙在戲中飾演劉冠廷的兄弟，所以對前輩對戲情況不多，但單單在後面看大家的表演，已很滿足︰「我在這部戲比較少跟前輩對戲，多是在後面看他們在演，當我看到劇本時，也想像到在現場會很開心，因為我多數跟同年紀的演員合作，很少跟那麼多前輩在同一部戲，我就是在看他們表演，蠻爽的。」

兩代演員，戲裡戲外都打成一片。（許育民 攝）

楊貴媚嫌庹哥角色悶蛋 「不跟他離婚才怪耶」

楊貴媚跟庹宗華在戲中離婚，原因是女的想追求自己的事業，男的嚴肅納悶的性格令人透不過氣，這一點貴媚猛力點頭認同︰「現實上確是有這種爸爸，你看戲裡他教兒子刷牙的嚴謹，做媽媽的不跟他離婚才怪耶，很沒趣。所以當初要研究媽媽的角色為甚麼離婚時，不久便發現不用研究，相信結過婚的都會想到。我對小朋友跟老人都是沒有抵抗力，你要甚麼我都OK，只要守規矩就可以。」

庹宗華在戲中是個嚴厲的爸爸，凡事都好執著。（《雙囍》劇照）

莫說貴媚姐，庹哥也對自己的角色感沒趣︰「很嚴肅呀，就是看了劇本，也跟導演說會不會壓力太大啊，我就是喜歡田大哥（田啟文）那個角色，比較輕鬆，我那角色很吃力不討好。我自己對小朋友才不會這樣，像朋友一樣。」雖怕觀眾會不討好，事實上故事去到最後，那位默默為兒子改變的爸爸，又賺了不少觀眾的眼淚。

拍唱歌戲前患感冒 楊貴媚︰「也不能唱得不太好吧！」

貴媚姐在戲中有另一挑戰，就是要在幕前唱歌，其實貴媚姐是參與歌唱比賽入行，連身邊的庹哥也大讚她唱歌好聽，可惜在拍攝這一幕前，媚姐得了感冒，喉嚨像火燒一樣，自感唱得很差。「當時喉嚨有燒傷的感覺，聲音都變了，有些音上不去。我在戲中是唱《玫瑰人生》（台灣著名電視劇）的主題曲，是許景淳的代表作，她唱得多好，我哪敢去唱，但導演說白雁心（媚姐戲中角色名）不用唱得太好，但我說，也不能唱得不太好吧！當時感冒很嚴重，整天在咳嗽，每個鏡頭都要吃止咳藥，說話便會咳嗽，拍得很辛苦。拍完後，我對自己的聲音有點點意見。」

貴媚姐在戲中要唱歌，其實貴媚姐是參與歌唱比賽入行，絕對無難度，可惜在拍攝這一幕前，媚姐得了感冒，喉嚨像火燒一樣，自感唱得很差。（《雙囍》劇照）

蔡凡熙現實中未當過兄弟。「自己也想當伴郎呀，我現在還是單身，也想從做伴娘姊妹中看看有沒有機會。」（《雙囍》劇照）

在戲中，蔡凡熙演了一位稱職的伴郎兄弟，事事都為劉冠廷解決，但現實中偏偏未當過兄弟。「我完全未做過，因為身邊朋友都比較年輕，交友圈也沒有那麼好，身邊的兄弟們還未有人結婚。我也是想當伴郎呀，我現在還是單身，也想從做伴娘姊妹中看看有沒有機會。」雖未有著落，但蔡凡熙對婚姻都有種盼望︰「兩個人一齊加油，共同過生活的事情是很浪漫。」