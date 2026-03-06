黃子華配女演員堪稱百搭　「三水妹」佘詩曼「喵喵」林明禎最登對

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，自大年初一（2月17日）上映後受歡迎程度勢不可擋，早前以香港電影史上最快速度打破5000萬元票房紀錄，上映至今票房更衝至8000萬元，入場人次已破100萬！《夜王》作為今年女演員最百花齊放的電影，多位女演員與黃子華上演對手戲均精彩絕倫，令觀眾網民大讚子華神擅長帶出女演員獨特一面，與不同風格女主角均襯到絕！

黃子華於《夜王》與鄭秀文飾演前度夫妻，出奇地有火花與配襯！（《夜王》劇照）

黃子華與廖子妤繼《毒舌大狀》後再合作。（《夜王》劇照）

黃子華今次與楊偲泳的對手戲則較少。（《夜王》電影劇照）

網民討論黃子華在《夜王》劇情中，分別與「V姐」鄭秀文、「Mimi」廖子妤及「Coco」王丹妮的對手戲以外，亦盤點子華神昔日影視作品經典女主角，竟發現唯獨一部作品意外「失手」，實證黃子華與女演員百搭實力！

衛詩雅飾演的郭文玥與黃子華對手戲份點到即止。（《破·地獄》微博圖片）

電影生涯最成功女主角莫過「喵喵」林明禎

近年黃子華主戰電影界，部部作品收得之餘，與女演員之間亦火花十足，包括在《破．地獄》與衛詩雅飾演的郭文玥、加長版與周家怡傭演的女友曾美玉，均成功映襯出角色性情與成長轉變；《毒舌大狀》裡與楊偲泳飾演的方家軍之間師徒比拚、為王丹妮飾演的曾潔兒鳴冤的態度變化，亦令觀眾對兩位演員更為肯定。要數最成功例子，必定為《飯戲攻心》與林明禎飾演的喵喵之間疑幻似真、跨年代卻一樣甜蜜的愛情對手戲，讓林明禎成功入屋、成為觀眾夢中情人，火花更勝與鄧麗欣飾演的Monica。

衛詩雅成功獲提名「第38屆中國電影金雞獎」最佳女主角。（《破·地獄》微博圖片）

黃子華與周家怡之間的戲份亦含蓄恰到好處。（《破．地獄》電影劇照）

在《毒舌大狀》中，楊偲泳與黃子華針鋒相對。（《毒舌大狀》劇照）

相信觀眾不會忘記黃子華與王丹妮這一幕對戲。（《毒舌大狀》劇照）

林明禎與黃子華合作《飯戲攻心》成功入屋成為觀眾夢中情人。（《飯戲攻心》劇照）

相比之下，黃子華與鄧麗欣之間火花較弱。（《飯戲攻心》劇照）

佘詩曼演歡喜冤家最登對

至於黃子華於無綫電視拍劇年代，不少得視帝得獎作《My盛Lady》與徐子珊飾演的盛花蕾之間鬥氣冤家的超成功組合，鬥法長達19集終成眷屬，「香盛CP」成為黃子華劇集生涯完美句號！另一位黃子華劇集黃金女拍檔，則不得不提佘詩曼於《絕代商驕》飾演的「三水妹」林淼淼，承接到《男親女愛》式歡喜冤家，亦針鋒相對程度亦平衡力十足、互有發揮，堪稱與黃子華最登對的女演員！

《絕代商驕》跟黃子華超級合襯。（網上圖片）

徐子珊作為黃子華電視年代收山女主角，亦非常出色！（劇照）

唯獨《男親女愛》Miss Mo食住黃子華

2000年處境喜劇《男親女愛》，鄭裕玲飾演的Miss Mo當然為經典中的經典，女上司男下屬「上下把」角色設計獨到，Do姐亦為絕少數成功「食住」黃子華的女演員，不論演技、氣勢、腦筋與口才均不下黃子華，劇集播出至今超過四分一世紀，爆笑互動、啜核金句亦不時於社交媒體流傳，令人回味！

黃子華與鄭裕玲合演《男親女愛》堪稱經典！（《男親女愛》電視劇照）

Miss Mo與余樂天開創歡喜冤家套路。（《男親女愛》影片截圖）

鄭裕玲可算是唯一食得住黃子華的女主角。（影片截圖）

僅一位影后與黃子華冇火花

然而僅有一位女演員，與黃子華缺乏火花效果，有網民提出2007年播出劇集《奸人堅》，由金像影后葉童飾演的「哨牙妹」凌玉翠，與何其堅效果如外界預期，或許與角色全「下把」設計有關，葉童在哨牙裝扮下成為黃子華欺凌對象，亦未討廣大觀眾歡心，該劇集亦成為黃子華電視生涯中收視偏低的作品。

黃子華劇集生涯中，《奸人堅》算是收視較低一部。（《奸人堅》電視劇照）