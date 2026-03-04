低俗喜劇｜「騎騾仔」真有其事　哥倫比亞傳統成人禮儀式學習性愛

香港喜劇《低俗喜劇》，由彭浩翔執導，杜汶澤主演，更讓鄭中基首奪金像獎最佳男配角。其中一幕「騎騾仔」更成為全片高潮，經典至今。原以為這只是個坊間傳聞，虛構情節，但原來在世界某個國度，都有個類似的成人禮習俗，是要去「騎驢仔」。日前，台灣遊戲節目《全民星攻略》就以此為題，考考影星吳大維，結果在答案三揀一之下都是答錯，而最驚訝是該習俗最終被取消原因，除了因為不人道，更大原因是不少男士食過翻尋味，婚後會為驢仔出軌，真係如戲中所講「返唔到轉頭」。

由彭浩翔執導，杜汶澤主演《低俗喜劇》，其中一幕「騎騾仔」是全片高潮，經典至今。（《低俗喜劇》影片截圖）

鄭中基更因「暴龍哥」一角奪得金像獎最佳男配角。（《低俗喜劇》影片截圖）

日前在台灣播出的節目《全民星攻略》，其中嘉賓吳大維被問到︰「請問哪個國家的男性成人禮是與驢發生性關係？」當中有三個答案可以選，分別是哥倫比亞、敘利亞及伊索匹亞（即埃塞俄比亞），吳大維都聽到一頭霧水，但覺得伊索匹亞位於非洲不易找到驢仔，又考慮到這習俗可能是敘利亞在戰亂前出現，所以最後答案敘利亞。

吳大維聽到問題後，已經笑個不停。（影片截圖）

吳大維一口咬定，正確答案是叙利亞。（影片截圖）

結果估錯，係哥倫比亞先啱。（影片截圖）

結果是錯，正確答案是哥倫比亞，原來當地是禁止發生婚前性行為，但覺得可以借「騎驢仔」去讓青少年汲取性經驗，作為婚前輔導，故被視為成人禮的儀式。不過後來產生很多糾紛，特別是有不少男性因為首個性伴侶就是驢子，從而愛上「騎驢仔」，甚至在婚後會為驢仔出軌，故被取消。這個情況就如《低俗喜劇》中，鄭中基飾演的暴龍哥所謂，「騎完騾仔，真係返唔到轉頭」，原來真有其事。