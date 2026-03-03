女孩不平凡︱余香凝吻戲老少咸宜　廖子妤想兒童不宜：尺度冇上限

香港電影《女孩不平凡》由徐欣羨執導，金像影后Jennifer余香凝、Fish廖子妤、鄧濤、許恩怡、韓寧及劉漪琳主演，加上演唱主題曲的陳蕾，在《骨妹》上映10周年重組當年班底，更提名第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」三大獎項！《女孩不平凡》今日（3日）舉行首映禮，導演攜同一眾女演員出席，余香凝、廖子妤已從當年「妹妹」成為影后級演員，阿Fish更笑言當年做梁詠琪年輕版，今時今日已經演成熟版，更由兩位女演員飾演自己年輕版，今次確實大個女！

廖子妤、余香凝與Yanny陳穎欣一同出席《女孩不平凡》首映禮。（陳順禎 攝）

廖子妤、余香凝與Yanny陳穎欣一同接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）

與余香凝吻戲老少咸宜 廖子妤想兒童不宜：尺度冇上限！

余香凝、廖子妤與Yanny陳穎欣於《女孩不平凡》首映上接受傳媒訪問，Jennifer表示劇情中與阿Fish飾演成熟版情侶，親密戲份未如年輕版熾熱激烈：「我哋嘅戲對都唔駛對，一嚟到兩個人就喺角色之間游走。」廖子妤則透露：「我哋嘅親密戲冇鄧濤佢哋咁激動嘅，比較老少咸宜、細水長流嘅，我希望將來都可以兒童不宜一啲！」至於尺度方面，阿Fish更驚人表示：「尺度冇上限啦！講咗出嚟先，再傾啦！」余香凝則表示老公不會介意，但笑言：「佢見到我同劉冠廷錫都冇反應，但見到我同Fish嘅時候，摙咗我隻手一下，睇嚟有啲激動！」並希望下一次合作不用等待10年。

廖子妤直言與余香凝親密戲可以「兒童不宜」，更開放尺度：冇上限！（陳順禎 攝）

陳穎欣婚禮前夕遺失婚紗 戲劇性發展：原來同人撈亂行李！

陳穎欣早前於澳洲舉行婚禮，余香凝、廖子妤均有出席，但Yanny竟透露婚禮前夕發生烏龍意外：「去到婚禮前一日，發現婚紗唔知去咗邊！原來同人撈亂咗行李，我真係大笑咗出嚟，一打開喼、點解咁多藥嘅？婚紗呢？原來攞錯咗人哋個喼，我覺得係電影橋段嚟！」廖子妤表示欣賞Yanny遇到意外時，樂觀大笑的正面態度，更開玩笑指：「對方一打開發現係婚紗，可能就係示意個天要佢結婚！」

陳穎欣竟與其他旅客撈亂行李遺失婚紗！（陳順禎 攝）

Yanny陳穎欣。（陳順禎 攝）

廖子妤婚禮接到花球未打算結婚 封金像影后或有機會「雙囍」

廖子妤於陳穎欣婚禮上接到花球，笑言男友小野反應平淡：「佢話妳接咗個花球呀？哈哈，恭喜妳呀。」表示自己羨慕Yanny國外辦婚禮，但與先前口吻一致，暫時未急於結婚：「我仲細個！睇下今年有咩成績先囉！」至於會否榮封金像影后順道「雙囍」結婚，阿Fish則表示：「導演嗰日話攞咗影后三年冇戲拍㗎！」身邊的影后余香凝隨即表示自己已破除魔咒：「我拍電視劇、跟住就有戲拍，點都攞咗先啦！」

廖子妤於陳穎欣婚禮上接到花球。（陳順禎 攝）

廖子妤笑言如果得到影后，三年會冇戲拍！（陳順禎 攝）