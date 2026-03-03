女孩不平凡︱許恩怡未嚐親密戲份　驚爆想搵人練習：呢五位都可以

香港電影《女孩不平凡》由徐欣羨執導，金像影后Jennifer余香凝、Fish廖子妤、鄧濤、許恩怡、韓寧及劉漪琳主演，加上演唱主題曲的陳蕾，在《骨妹》上映10周年重組當年班底，更提名第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」三大獎項！《女孩不平凡》今日（3日）舉行首映禮，導演攜同一眾女演員出席，余香凝、廖子妤已從當年「妹妹」成為影后級演員，阿Fish更笑言當年做梁詠琪年輕版，今時今日已經演成熟版，更由兩位女演員飾演自己年輕版，今次確實大個女！

廖子妤、余香凝與Yanny陳穎欣一同出席《女孩不平凡》首映禮。（陳順禎 攝）

鄧濤、許恩怡與導演徐欣羨亦出席《女孩不平凡》首映禮。（陳順禎 攝）

《女孩不平凡》一眾演員陳穎欣、文雪兒、劉漪琳、許恩怡、韓寧、鄧濤、余香凝、廖子妤（左起）一同出席首映禮。（陳順禎 攝）

鄧濤憑《女孩不平凡》金像雙提名 許恩怡入圍影后令柏安妮驚訝

《女孩不平凡》飾演年輕版的鄧濤與Natalie許恩怡，於首映禮上與導演徐欣羨一同接受傳媒訪問，鄧濤憑新作入圍金像「最佳女配角」「最佳新演員」雙提名，對於首度主演電影已獲肯定，鄧濤含蓄地表示：「好開心，當下我係拍緊嘢嘅，同埋同陳蕾首歌《普通人》一齊入圍，我覺得好似有另一種意思，提醒咗自己。」並續指：「兩個獎裡面對新人有信心啲！對手全部都係我鍾意嘅，所以冇乜信心。」至於另外憑《無名指》提名「最佳女主角」的許恩怡，則表示：「平常心啦，因為我都好鍾意嗰四位演員，佢哋四套戲我都睇晒，可以同佢哋一齊坐、一齊企好開心！」透露連母親柏安妮都感到驚訝：「媽咪都係話『Oh My God！我都唔相信！』」

鄧濤憑《女孩不平凡》一舉提名金像獎「最佳女配角」及「最佳新演員」兩項大獎。（陳順禎 攝）

鄧濤表示較有信心獲得新演員獎。（陳順禎 攝）

許恩怡表示自己提名影后嚇親媽媽柏安妮。（陳順禎 攝）

粉絲徇眾要求導演拍更大尺度：Fish出現得最多！

首映禮訪問中，廖子妤提到希望下次拍攝更親密戲份，導演徐欣羨笑言要視乎故事題材：「我先返去好好思考個故仔，太多人同我提出呢個要求，好多粉絲亂Tag女演員畀我話要拍，Fish係出現得最多嘅，由佢搭配唔同嘅女仔。」徇眾要求之下，許恩怡則忽發奇想提議：「你可以將粉絲寫嘅Fan Fiction（同人誌）變成劇本！」導演則喜地表示：「呢個提議幾好，交畀妳！」

許恩怡提議將粉絲同人誌拍成電影。（陳順禎 攝）

許恩怡未嚐親密戲份 驚爆想搵人練習：呢五位演員都可以

許恩怡於戲中未有同類太親密戲份，對於演出同類戲份的尺度與心理關口，Natalie未有透露，但表示：「要現實生活中練習多啲先！畀多啲時間我！」導演則馬上表示：「阿Nat嘅意思有好多層，想生活中有唔同體驗，佢都好細個啫！」至於有誰適合作為Natalie練習對象，許恩怡則表示：「秘密嚟㗎！呢五位演員都可以練習㗎！」

許恩怡表示若要演出親密場面，或許要在現實中多練習。（陳順禎 攝）