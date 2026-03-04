夜王︱蘇民峰直播講流年運程　黃子華旺到71導演行緊30年大運

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，自大年初一（2月17日）上映後受歡迎程度勢不可擋，早前以香港電影史上最快速度打破5000萬元票房紀錄，入場人次已破100萬，今日（3日）更宣布截至晚上9時票房已衝破7686萬元！《夜王》劇組今晚於社交媒體舉行直播，向觀眾宣布最新票房數字之餘，亦請來命理大師蘇民峰為一眾主演講解流年運程，原來導演與演員們均正在大運當中，難怪新作大受歡迎！



吳煒倫導演「重桃花」旺觀眾緣 黃子華：唔怪得好似多咗頭髮！

蘇民峰於直播節目中，首先講解導演吳煒倫近年運程，直言屬兔的導演今年「重桃花」，極有觀眾緣、笑言樣貌亦更順眼，令黃子華隨即打趣笑指：「唔怪得見你好似多咗頭髮！」導演亦不甘示弱回敬一句：「係咪冇咁想打我呢！」蘇師傅更表示吳煒倫由47歲至77歲行三十年大運，將會風生水起，子華神則驚喜表示：「依家票房億億聲，跳一跳仲得了？」

鄭秀文篤信基督未批命 黃子華剛過『膝頭哥運』、將迎10年高峰大運

至於《夜王》男女主角，鄭秀文因為篤信基督教，因此未向蘇師傅提供時辰八字，亦未獲師傅贈幾句運程；黃子華則笑言：「我心臟好弱，好嘅先好講呀！」蘇師傅則打趣指：「原本仲想刺激下你！咦！你啱啱過咗『膝頭哥運』，61歲前會出事！不過61歲至71歲係個人高峰運！」現年65歲的子華神，億萬票房紀錄似乎仲有幾年可以破！

林熙彤竟行「肚痾運」獲蘇民峰贈化解大法 蔡蕙琪眉粗竟容易識小鮮肉

《夜王》一眾女演員方面，飾演BB的Hazel林熙彤被指馬年太歲相合，但蘇師傅亦語出驚人：「妳由21歲到26歲行『肚痾運』！」令演員們驚訝肚痾竟有運，不過蘇師傅亦提供化解方法：「妳坐嘅時候攝一塊紅色墊，或者攝紅色紙、咕𠱸同床下底都係。同埋妳事業方面26歲到46歲都大運，高峰期由2026年到2031年！」最近紅透網絡的「葵芳」蔡蕙琪，則被蘇民峰批指：「容易識小鮮肉喎！」令阿Kay非常驚訝：「我到咗識小鮮肉嘅年紀喇咩？」蘇師傅則解說指：「因為妳眉粗有男子氣槪！但係就食嘢唔做嘢、做嘢打爛嘢！揸車容易撞，眉粗就唔好揸車！」蔡蕙琪亦笑言自己考車牌三次才合格，過程甚為艱難，子華神則再發金句：「妳叫葵芳嘛，唔揸車咪搭地鐵囉！」

芯駖獲贈流年風水陣 觀眾一樣適用參詳 楊偲泳將行20年財運 黃子華：幫Renci上市！

女團COLLAR成員芯駖同為座上客，亦被蘇民峰批指由39歲至44歲行高峰運，只要擺流年風水便會更好，更指適用於今年所有觀眾：「屋企正北方位，擺八粒白色石頭喺水裡面！」有興趣的觀眾亦可參詳。《夜王》性感擔當楊偲泳，則被蘇民峰批指即將入運：「妳30歲到50歲行一個20年嘅財運，做生意又好乜都好要放膽嘗試！」黃子華則笑言要跟實楊偲泳：「完咗之後，我哋夾份幫Renci上市！」

何啟華竟錯過高峰運 楊偉倫狂問「霧水桃花」 蘇民峰：快啲嚟密啲手

《夜王》男演員方面，蘇民峰表示阿Dee何啟華竟然已過高峰運：「短期高峰運已經過咗，不過2026年至2027年係高峰最後、非常緊要，之後就行平穩運，但2028至2033就冇乜運。」而楊偉倫方面，不停狂問桃花運程，尤其著緊「霧水桃花」令一眾演員大笑，蘇師傅則批指：「2027年至2028年行霧水桃花，咪多啲嚟、密啲手囉！你正桃花得返幾個月，要正桃花就盡地一煲！你揀霧水嘅就霧水㗎喇！」

