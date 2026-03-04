夜王｜庄嘉慧爆試鏡要填親熱尺度表　揭黃子華鏡頭外驚喜親切舉動

林盛斌（Bob）及鍾楚霖的棋人娛樂，昨日（3日）舉行《The Best Awaits 棋人先聲迎新聚》，介紹旗下多位司儀，其中一位榮升「師姐級」的，便是2018年港姐庄嘉慧（Kathy）。雖然公司有四位新血加入，但庄嘉慧主攻普通話司儀路線，所以不擔心機會減少，又大讚公司給予很大自由度。她希望馬年繼續發展好司儀事業，自覺幾適合做主持類工作，亦喜歡娛樂大家。

庄嘉慧、余迪偉、應昌佑、王海榛、Bob、許惠菁、劉晨芝及王鎮泉向大家拜年。（陳順禎攝）

庄嘉慧加入棋人娛樂已差不多兩年，隨著公司有新血加入，她榮升師姐。（陳順禎攝）

庄嘉慧主攻普通話司儀路線，所以不擔心機會減少。（陳順禎攝）

活動上，庄嘉慧用普通話祝福大家：「願大家新的一年心有所願，願有所成，馬到功成，馬上成功。」（陳順禎攝）

庄嘉慧是2018年港姐。（陳順禎攝）

靠福建話突圍參演《夜王》 自爆試鏡需填寫親密尺度

票房衝破7,500萬的賀歲片夜王近日成為全城熱話，Kathy都有份參與，她飾演V姐（鄭秀文飾）外援隊的小姐「紅紅」，透露TVB的Tiffany介紹了一位朋友給她，令她有機會去casting：「中間好搞笑，佢叫我用三個語言去casting，普通話、福建話同埋廣東話，我覺得佢應該係睇中我福建話，我屬於外援，V姐帶我哋入去，所以都係外援嚟，國內嚟香港嘅人。」她坦言自己是福建人，比較傳統，第一次拍這種題材的電影，十分緊張：「我覺得係好大好大突破，甚至乎佢會問你接唔接受到kiss呀，呢啲親密啲嘅戲咁樣，要填form，全部so far都好好。（記者：咁你填你嘅尺度？）其實我淨係填咗我可以kiss，我會嘗試放大啲尺度，但係而家淨係可以kiss。」

庄嘉慧（前排左二）飾演東日夜總會外援的「紅紅」。（IG@chongkawai）

Kathy透露自己Casting《夜王》時用了三種語言，分別是廣東話、普通話及福建話，相信最後是因為講福建話而「中Cast」！（陳順禎攝）

她透露拍攝前原來要「填form」報上自己所能接受的尺度：「佢會問你接唔接受到kiss呀，呢啲親密啲嘅戲，要填form，全部so far都好好。」（陳順禎攝）

獲子華神記住角色名超興奮 大讚他與鄭秀文零架子極親民

回憶起第一次見到黃子華與鄭秀文，Kathy非常興奮，大讚二人十分友善、零架子：「私底下仲會傾偈，成個環境、感覺好舒服，我作為一個新人，第一次拍電影，我都會好忐忑，驚我有咩做得唔好，但係成個過程係好好，就算啲囡囡，Mimi媽（廖子妤）、王丹妮，總之個個都好好，會坐喺側邊話『呢排點呀？』傾吓偈，成個都好放鬆。」而其中一件最開心的事，是子華神竟記得自己：「拍嗰陣時佢就話，『點呀？你掛唔慣？你係演咩角色？角色叫咩名？』好nice咁傾偈，我就話我叫紅紅，我無expect佢記得我呢個角色，但係佢後尾見到我就叫我紅紅，好開心呀成件事！

庄嘉慧大讚黃子華好nice，閒聊間問過她的角色名字叫「紅紅」，之後竟然記得，見到面時稱呼她「紅紅」，使她興奮得不得了！（陳順禎攝）

性感戲遭刪減惹網民不滿 理解導演考量：佢一定想將最好嘅呈現

她飾演夜總會其中一位小姐，其中一件難忘事，是與另一位「恩客」埋位前所發生，她說對方在未Roll機前，叼住煙問她「點呀點呀？我個角度點呀？」她回答：「其實仲未roll機喎。」對方再說：「你出嚟做喎，你等陣要幫我點煙。」她續說：「我就話，er⋯機都未roll，咁我係咪真係出嚟做？個感覺好正。」此外，早前有指大量性感戲份遭刪減，尤其是楊偲詠（Renci）及王丹妮各自的性感親熱鏡頭，有觀眾表示不滿，Kathy就十分理解：「其實我都拍咗十幾日，但係我覺得冇嘢，因為電影真係得兩個幾鐘嘅時間，導演有佢嘅考量，一定想用最好嘅嘢呈現畀大家，就算Renci咁，cut咗，好唔抵，佢cut咗好多，我呢啲可能一兩句對白，cut咗我覺得都OK，劇情需要我覺得都好正常。」她說十分期待若票房衝破1億會有加長版。

她飾演夜總會其中一位小姐，其中一件難忘事，是與另一位「恩客」埋位前所發生，她說對方在未Roll機前，叼住煙問她「點呀點呀？我個角度點呀？」她回答：「其實仲未roll機喎。」對方再說：「你出嚟做喎，你等陣要幫我點煙。」（陳順禎攝）

她續說：「我就話，er⋯機都未roll，咁我係咪真係出嚟做？個感覺好正。」（劇照）