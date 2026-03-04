廖子妤見老闆跟劉青雲同場望合作　古天樂︰拍套《絕世好Gun》？

《第32屆香港電影評論學會大獎》今日（4/3）舉行頒獎禮，最佳男女演員分別由古天樂《私家偵探》以及廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》奪得。今屆大會更找來先後獲8次評論學會最佳男演員的劉青雲負責頒獎。事後Fish見到古天樂、劉青雲這對「絕世」系列重聚，都自言想合作。

《第32屆香港電影評論學會大獎》，最佳男女演員分別由古天樂《私家偵探》以及廖子妤（Fish）憑《像我這樣的愛情》奪得。（許育民 攝）

爸爸誤播三級片《豪情》 廖子妤︰等父母唔喺屋企開返出嚟睇

Fish在台上領獎時，心情依然緊張，她自言是「電視湊大」，因為在馬來西亞時，爸爸在外地工作，媽媽要一手湊大三姊妹，只好以看電視或不停放映一些老翻影碟，去讓幾個小朋友坐定定，而當中更不乏三級作品。「當時乜都睇，好盼望進入電影世界，覺得好浪漫，然後我企喺度（頒獎台）都覺得呢刻超級浪漫。」

事後Fish被問到有看過哪幾套港產三級鉅製？她表示遲些才私下分享，但就看過由老闆古天樂主演的三級片《豪情》，「當時係爸爸播的，但播到一半覺得唔好對路熄咗，之後我就等父母唔喺屋企時，開返出嚟睇！」Fish更指看老闆跟青雲主演的《絕世好Bra》學戴Bra。

廖子妤覺得站在台上獲獎一刻，超級浪漫。（許育民 攝）

Fish更指看老闆跟青雲主演的《絕世好Bra》學戴Bra。（《絕世好Bra》劇照）

導演周汶儒感謝古天樂︰「容許新導演犯錯」

看著這對絕世拍檔，Fish坦言都想合作，至於今次又想從中學甚麼？「想學揸槍。」此刻刺激老闆思緒︰「咁開套《絕世好Gun》呀？」立即笑爆全場。原來古生私下都有想過若果該系列再拍，可以拍甚麼題材？不過題材未諗，就先諗到戲名︰「開套《絕世好嘢》先，「好Gun」題材太窄，至於係咩Gun就自己諗。」

大會更找來先後獲8次評論學會最佳男演員的劉青雲負責頒獎。（許育民 攝）

另外，《私家偵探》的導演李子俊及周汶儒獲最佳導演，其中周汶儒在台上分享說多謝古天樂先生容許新導演犯錯，事緣他在拍攝時，有一幕古生跟周秀娜的嗌交戲似乎拍錯了，於是膽粗粗向古生承認及解釋錯誤，並要求重拍，結果古生聽過原因後都一口答應。對於這個經歷，古生自言都習慣夜晚跟導演再傾劇本，「我覺得電影係可以成日改，唔一定要跟死個劇本去拍，有好嘅諗法一定要支持。」結果該場口改了對白及走位後，翌日再拍多6個take才完成。

古天樂在《私家偵探》中變成一個不修邊幅的偵探。（《私家偵探》劇照）

問到前TVB演員游飈，因腦出血入院，留醫十多日後不治，古天樂表示都是由黃文標通知︰「當晚我哋出席演藝人協會春茗，仲講緊佢剛入醫院，同一晚就走咗。」古生都記得在TVB拍劇時，有跟游飈合作過，但未有太深記憶。

古天樂強調業界要求變，面對新挑戰。（許育民 攝）

《第32屆香港電影評論學會大獎》得獎名單：

最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：李子俊、周汶儒（《私家偵探》）

最佳編劇：郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁（《UFO離奇命案》）

最佳男演員：古天樂（《私家偵探》）

最佳女演員：廖子妤（《像我這樣的愛情》）

推薦電影六部（最佳電影以外的推薦獎）：

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》